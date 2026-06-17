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Copa do Mundo Em busca do 1º lugar do Grupo A, México enfrenta Coreia do Sul em Guadalajara Caso vençam esse confronto eliminatório, a equipe comandada por Javier Aguirre jogaria novamente como mandante no icônico estádio da Cidade do México nas oitavas de final

Manter a liderança do Grupo A é a prioridade máxima para o México, que enfrenta uma perigosa seleção da Coreia do Sul nesta quinta-feira (18), na abertura da segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

'El Tri' precisa avançar em primeiro lugar no grupo para garantir a vantagem de disputar a partida da fase de 16-avos de final no Estádio Azteca.

Caso vençam esse confronto eliminatório, a equipe comandada por Javier Aguirre jogaria novamente como mandante no icônico estádio da Cidade do México nas oitavas de final.

Uma derrota para a Coreia do Sul faria o México cair para o segundo lugar. E essa queda poderia ser ainda pior, dependendo do resultado da partida entre República Tcheca e África do Sul.

Pensando no futuro, se a seleção mexicana terminar em segundo lugar no grupo teria que se deslocar até Los Angeles, onde conta com grande apoio, enquanto a classificação como um dos melhores terceiros colocados exigiria viagens a Seattle ou Boston.

A história traz um alerta para 'El Tri'.

Nas Copas do Mundo anteriores sediadas pelo país, a seleção avançou da fase de grupos, mas foi eliminada logo após deixar seu lendário estádio para ser eliminada pela Itália em Toluca, em 1970, e pela Alemanha, em Monterrey, em 1986.

Ambas as eliminações ocorreram nas quartas de final, fase alcançada mais cedo naquela época devido ao menor número de seleções participantes.



Coreia do Sul invadiu Guadalajara

Para se manter como mandante, o México, paradoxalmente, deixa a Cidade do México para enfrentar a Coreia do Sul no estádio de Guadalajara, com o jogo marcado para as 19h no horário local (22h de Brasília).

'El Tri' chegou à capital do estado de Jalisco, no oeste do país, na terça-feira e foi recebido com entusiasmo pelos torcedores.

Porém, a cidade foi 'invadida' por torcedores da seleção asiática.

Os 'Guerreiros Taegeuk' chegaram ao México em 5 de junho e estabeleceram seu campo-base nas instalações de treinamento do popular clube Chivas de Guadalajara.

Milhares de torcedores acompanharam a equipe até a cidade e viram o time vencer sua partida de estreia na Copa do Mundo por 2 a 1 contra a República Tcheca.



Ajustes de Aguirre

Já o México estreou na Copa do Mundo com uma vitória por 2 a 0 sobre a África do Sul.

No entanto, o triunfo foi manchado pela expulsão do zagueiro César Montes nos minutos finais.

Devido a essa suspensão, o técnico Javier Aguirre terá de encontrar um parceiro para Johan Vásquez na zaga central.

As opções são limitadas: Israel Reyes — que atuou na lateral-direita contra a África do Sul — e Edson Álvarez, mais acostumado a jogar como volante.

No meio-campo, espera-se que o jovem Gilberto Mora comece a partida. Ele chamou atenção no Estádio Azteca ao entrar no segundo tempo contra a seleção sul-africana.

"Considero que somos favoritos para vencer esta Copa do Mundo. Estamos jogando em casa", disse a jovem promessa de 17 anos.



Um velho conhecido

Embora as atenções sobre a seleção sul-coreana estejam constantemente voltadas para o ponta Son Heung-Min, outra figura-chave para a partida contra o México é o técnico Hong Myung-Bo.

Hong enfrentou o México quatro vezes em diferentes funções: como jogador, dirigente e técnico da Coreia do Sul.

Seu primeiro encontro com 'El Tri' ocorreu quando ele ainda era jogador, durante a fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, na França.

Em 2025, a seleção sul-coreana comandada por Hong se mostrou uma das adversárias mais difíceis durante a preparação do México para a Copa do Mundo. 'El Tri' conseguiu apenas um empate suado em 2 a 2.

Para Hong, "o México é uma potência", um desafio ainda maior devido ao apoio avassalador de sua torcida, "algo que pode exercer uma pressão imensa sobre a equipe adversária".

No ranking da Fifa, a Coreia do Sul é a adversária mais bem colocada a quem o México enfrentará nesta fase de grupos.

A terceira rodada terá os confrontos entre República Tcheca e México, e entre África do Sul e Coreia do Sul.

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