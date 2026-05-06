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COPA DO MUNDO

México inicia concentração para fazer bonito na Copa: 'Quem não chegar, está fora do Mundial'

A ordem do técnico Javier Aguirre é que todos cheguem na concentração até as 20 horas locais sob ameaça de serem cortados na Copa do Mundo

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Javier Aguirre, técnico da seleção MexicanaJavier Aguirre, técnico da seleção Mexicana - Foto: KAMIL KRZACZYNSKI / AFP

O México está levando muito a sério ser um dos anfitriões da Copa do Mundo ao lado de Estados Unidos e Canadá e, para fazer bonito na competição, decidiu iniciar sua concentração nesta quarta-feira, com os 20 jogadores convocados que atuam na Liga Mexicana.

A ordem do técnico Javier Aguirre é que todos cheguem na concentração até as 20 horas locais sob ameaça de serem cortados na Copa do Mundo. "Quem não chegar estará fora do Mundial", destacou a página oficial da seleção mexicana.

"Como publicado em 28 de abril, a concentração da seleção nacional do México para as três partidas de preparação diante de Gana (dia 22 de maio), Austrália (30) e Sérvia (4 de junho) e para a Copa do Mundo começará nesta quarta-feira, 6 de maio às 20 horas, com os 20 jogadores da Liga MX convocados pelo técnico Javier Aguirre", começou o comunicado.

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Depois, frisou a postura dura de Aguirre para que o México não dê vexame no Grupo A, ao lado de África do Sul (abertura da Copa, no dia 11 de junho, no Estádio Azteca), Coreia do Sul (18) e República Checa (24). A antecipação da concentração pressiona os jogadores a abrirem mão da fase de mata-mata da Copa dos Campeões da Concacaf, na qual Gallardo e Vega defenderiam o Toluca às 19h30 desta quarta.

"Todos os jogadores deverão se apresentar no Centro de Alto Rendimento da Cidade do México. Por instruções do corpo técnico, o jogador que não chegar hoje na concentração estará fora da Copa do Mundo."

O Chivas se sentiu prejudicado por ter cinco convocados que seriam ausência nas quartas da Liga, na próxima semana. O presidente do clube, Amaury Vergara, ordenou que Rangel, Romo, Gutiérrez, Alvarado e González não se apresentassem já que nem todos os clubes estão cumprindo com o combinado. Os clubes haviam concordado em liberar os convocados ainda em fevereiro.

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