Copa do Mundo Com 2026, México passa a ser o país a jogar mais aberturas de Copas Equipe tricolor enfrenta a África do Sul no dia 11 de junho, no Estádio Azteca, na quinta vez em que disputará o primeiro jogo do Mundial na História

Com o jogo de abertura da Copa do Mundo confirmado para México x África do Sul, no dia 11 de junho, no mítico Estádio Azteca, na capital mexicana, algumas marcas serão estabelecidas: a seleção anfitriã passa a ser a mais frequente em jogos de abertura de Copas com cinco presenças: 1950, contra o Brasil (derrota por 4 a 0), no Brasil; 1958, contra a Suécia, na Suécia (derrota por 3 a 0), 1970, em casa, contra a União Soviética (empate em 0 a 0), e contra a mesma África do Sul, na África do Sul, em 2010 (empate em 1 a 1).

Será, também, a primeira vez em que se repetirá um jogo de abertura de uma Copa do Mundo. O feito é relevante também porque o México jamais foi campeão de uma Copa, e houve uma época em que o torneio seguinte começava com uma partida do campeão anterior.

O Azteca também passa a ser recordista, como o primeiro estádio a sediar jogos de três Copas diferentes, depois de 1970 e 1986, ambas jogadas no país da América do Norte -- que agora divide a tarefa com os vizinhos Estados Unidos e Canadá.

Veja o ranking dos países que mais jogaram na abertura de Copas do Mundo:

4 vezes: México, Brasil e Alemanha

2 vezes: França, Argentina, Iugoslávia e Rússia (uma vez como União Soviética, em 1970)

1 vez: Suíça, Suécia, Chile, Suíça, Inglaterra, Uruguai, Polônia, Bélgica, Itália, Bulgária, Camarões, Bolívia, Escócia, Senegal, Costa Rica, África do Sul, Croácia, Arábia Saudita, Catar e Equador.

