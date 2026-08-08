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FUTEBOL México se classifica para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 A classificação do México para o torneio olímpico foi garantida antecipadamente

A seleção do México se classificou para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 na sexta-feira (7), ao vencer o Canadá por 2 a 1 nas semifinais do campeonato sub-20 da Concacaf, realizado no Estádio Azteca, na capital mexicana.

A classificação do México para o torneio olímpico foi garantida antecipadamente, uma vez que a vaga estava destinada ao campeão da competição juvenil da Concacaf, ou ao vice-campeão, caso o outro finalista fosse os Estados Unidos, já classificados por serem o país-sede.

México e EUA disputarão a final do torneio sub-20 da confederação no domingo, no Azteca.

Na primeira semifinal, os Estados Unidos venceram a Costa Rica por 2 a 0, com gols de Rubén Ramos, aos 36 minutos, e Chris Applewhite, aos 76.

Na segunda partida, a vitória mexicana veio de virada. Owen Graham-Roache colocou a equipe canadense em vantagem aos 6 minutos. A virada do 'El Tri' aconteceu no segundo tempo, com gols de Cristóbal Alfaro (49') e Hugo Camberos (78').

Os quatro semifinalistas deste campeonato juvenil da Concacaf — Canadá, Costa Rica, México e Estados Unidos — se classificaram para o Mundial Sub-20 de 2027, que será realizado no Azerbaijão e no Uzbequistão.

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