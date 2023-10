MF Lucas Aguiar é o campeão brasileiro de xadrez nos ritmos Rápido e Blitz

A- A+

O Mestre Fide Lucas Aguiar Cunha é o grande campeão brasileiro de xadrez nos estilos Rápido e Blitz de 2023. As duas conquistas do enxadrista do Distrito Federal aconteceram nos dias 23 e 24 de setembro, em Teresina/PI, na disputa do Campeonato Brasileiro Absoluto que além do título garantiu a vaga para o Mundial.

A competição no estilo Blitz reuniu 63 enxadristas e teve como vice-campeão o GM Darcy Lima e Gidelson Ferreira em terceiro lugar. A disputa do ritmo rápido registrou 50 inscritos e teve os potiguares Vitor Firmo como vice-campeão e Davi Alves, em terceiro lugar.

O Campeonato Brasileiro Absoluto Rápido e Blitz em Teresina também ficou marcado pela homenagem prestada pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) ao médico e enxadrista Dr. José Gomes e ao presidente da Federação Piauiense de Xadrez, Luís Carlos, pelas relevantes contribuições e serviços prestados ao xadrez do Piauí e do Brasil.

O presidente da CBX, Máximo Igor Macedo, considerou um sucesso a competição nacional que vem crescendo a cada ano em número de participantes.

"O Brasileiro Rápido e Blitz em Teresina foi um sucesso absoluto, uma vez que congregou enxadristas de diversas partes do país em busca do título e de uma vaga para o Mundial, batendo recorde de participação no ritmo Blitz. Essa competição está crescendo a cada ano, tornando esses ritmos cada vez mais importantes em comparação ao ritmo clássico", revelou.

Para o presidente da Federação Piauiense de Xadrez, Luís Carlos, o Brasileiro superou todas as expectativas. "O evento superou nossas expectativas, pois foi superior a quantidade de participantes do campeonato de 2022. No xadrez rápido, participaram 50 enxadristas de estados brasileiros e várias cidades piauienses. No xadrez blitz, participaram 63 inscritos", comentou.

