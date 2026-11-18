Miami Heat 'se veste' de GTA VI na NBA e decora até quadra para celebrar lançamento de jogo
Game será lançado no Brasil nesta quinta-feira (19) a partir da meia-noite
O Miami Heat vai "se vestir" de GTA VI nesta quarta-feira. Com uniformes especiais desenhados com as cores de Vice CIty, cidade fictícia do jogo inspirada em Miami, a franquia vai receber o Milwaukee Bucks, a partir das 21h (de Brasília), pela NBA, com a quadra decorada com referências ao jogo de videogame mais esperado dos últimos anos.
GTA VI será lançado no Brasil nesta quinta-feira, a partir da meia-noite para PlayStation 5 e Xbox Series X. Para aproveitar o embalo, o Heat fez uma parceria com a Rockstar Games, produtora do jogo, e mudou toda a estética da quadra do Kaseya Center, sem influenciar no desempenho dos jogadores nesta noite.
"A NBA é uma referência na criação de ações que aproximam marcas e torcedores, e agora também explora a conexão entre o esporte e o universo dos games", afirma Victor Schildt, CFO da Recoma, empresa brasileira especializada em infraestrutura esportiva há 47 anos.
Leia também
• Empresa concede "game day", dia de folga para funcionários aproveitarem lançamento do GTA 6
• Chega ao fim a espera de mais de uma década, jogadores descobrem superprodução GTA VI
• Anitta no GTA 6: cantora interpreta médica que apresenta podcast fictício sobre sexo e intimidade
"O Miami Heat utilizará uma tecnologia de pisos esportivos que também fornecemos para os Jogos Olímpicos do Rio 2016, com um sistema de amortecimento que garante desempenho e segurança aos atletas. Essa iniciativa mostra como a infraestrutura esportiva pode contribuir para experiências que vão além das quadras", acrescentou Schildt.
Além de toda uma decoração, o jogo desta noite terá ações interativas com torcedores, que terão acesso à venda das peças de roupas que serão utilizadas de maneira especial pelos atletas da franquia.
GTA VI é o retorno da franquia mais lucrativa da história dos videogames desde o GTA V, lançado há 13 anos.
O jogo estrela os protagonistas Jason Duval e Lucia Caminos em uma história que se passa no estado fictício de Leonida, inspirado na Flórida.