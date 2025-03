Miami Open: Onde assistir ao vivo ao jogo de João Fonseca

A- A+

Embalado pelo título do Challenger de Phoenix, no último final de semana, João Fonseca tem um novo desafio pela frente. Atual número 60 do mundo, ele estreia nesta quinta-feira no Miami Open, e a partida tem previsão de início a partir das 20h.



Este será o segundo torneio Masters 1000 que João disputa na temporada — foi eliminado em Indian Wells no início do mês na segunda rodada. Na quadra central, o brasileiro enfrentará um adversário conhecido: o estadunidense Lerner Tien, 66º no ranking da ATP.





Fonseca e Tien já se enfrentaram quatro vezes em torneio de simples desde 2023, e o brasileiro saiu vitorioso em três ocasiões, sendo duas delas finais de campeonato. O último encontro foi no Next Gen finals, em dezembro de 2024, quando João venceu o estadunidense na fase de grupos e depois na final — as duas partidas por 3 sets a 1.

Antes disso, em setembro de 2023, os dois duelaram pelo título de campeão do US Open Junior, e João Fonseca venceu de virada por 2 sets a 1 (4/6 6/4 6/3). Em junho do mesmo ano, quem se deu melhor foi Tien, que levou a partida por 2 sets a 1 (6/3 2/6 6/1) nas quartas de final do Roland Garros Junior.

Também na quadra central e com previsão de início não antes das 20h, Bia Haddad fará sua primeira partida do torneio. Eliminada na primeira rodada em Indian Wells, a brasileira vive momento complicado na temporada, com desempenho abaixo da média. Atual 19ª melhor do mundo, de acordo com o ranking da WTA, ela terá pela frente a tcheca Linda Fruhvirtova, número 215 do ranking, que chegou ao torneio através das classificatórias.

Onde assistir a João Fonseca x Learner TienO jogo entre João Fonseca e Learner Tien, nesta quinta-feira (20), será transmitido ao vivo na ESPN e na Disney+, não antes de 20h.

