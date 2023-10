Michael é substituído por Jorge Jesus, atira garrafa no chão e é repreendido; vídeo

A- A+

O Al-Hilal venceu o Al-Khaleej por 1x0 nesta sexta-feira (20), aumentando ainda mais a vantagem para o segundo colocado na liga saudita. A vitória, no entanto, teve um momento de tensão no banco de reservas. Ao ser substituído pelo treinador Jorge Jesus, já no fim da partida, Michael pareceu ficar incomodado e, ao chegar ao banco de reservas, atirou uma garrafa d’água no chão.

O técnico por português viu a situação e aparentemente não gostou da atitude do jogador. Imediatamente, Jorge Jesus partiu em direção a Michael, mas acabou sendo contido pelo seu auxiliar, João de Deus, que ficou entre os dois, que ainda trocariam algumas palavras.

Com a vitória desta sexta-feira, o Al-Hilal (que perdeu Neymar por lesão por um longo período) chegou a oito vitórias em dez jogos (além de dois empates), e segue na liderança do campeonato saudita, três pontos à frente do Al-Taawoun, que empatou com o Al-Ittihad, terceiro colocado.

