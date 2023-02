Michael estreia pelo Santa e ganha elogios do técnico Ranielle Ribeiro

A- A+

A estreia do goleiro Michael com a camisa do Santa Cruz foi logo uma “prova de fogo”. Com o Tricolor encarando o vice-líder do Campeonato Pernambucano, Retrô, na Arena de Pernambuco, e passando mais da metade do confronto com um jogador a menos. Com boas defesas, o atleta ajudou a equipe a segurar o 1x1, ganhando elogios do técnico Ranielle Ribeiro.



“Já era esperado, para quem convive no dia a dia, a substituição do Michael pelo Geaze. Eu fui coerente em tudo o que eu pude ser com o Geaze, assim como eu fui com o próprio Inácio também lá atrás. Michael estava pedindo passagem e precisávamos desse reforço ali em nível de confiança, postura. É um cara que orienta, que tem uma liderança interessante. Correspondeu de forma muito positiva", afirmou o treinador.





Michael é o terceiro nome a ocupar o gol do Santa Cruz em 2023, após as passagens de Matheus Inácio, que já deixou a equipe, e Geaze. O goleiro pode ser o titular também no confronto da terça (28), contra o Democrata-GV, em Minas Gerais, pela primeira fase da Copa do Brasil. O Tricolor precisa apenas de um empate para avançar na competição, embolsando R$ 900 mil.

