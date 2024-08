Michael é apresentado no Flamengo e mira nova fase: "Mentalmente diferente"

A- A+

O Robozinho está de volta. E motivado. Xodó da torcida do Flamengo em sua primeira passagem, Michael foi apresentado nesta sexta-feira e, em sua primeira entrevista no Centro de Treinamento do Ninho do Urubu, ele deu mostras do que pretende em seu retorno ao Brasil.



Contratado junto ao Al-Hilal, onde trabalhou sob o comando do técnico português Jorge Jesus, ele comentou sobre a sua nova fase e afirmou que a passagem pelo futebol da Arábia Saudita foi importante para o seu amadurecimento.



"Sou um cara mentalmente diferente, mais acostumado a lidar com pressão do que antes. Cheguei mais experiente e acho que fisicamente estou no meu melhor momento. Não era fácil jogar em um time com um monte de estrelas, e eu jogava", afirmou o atacante.



Chegando em um momento em que o técnico Tite vem sofrendo com seguidos desfalques, Michael já tem seu nome no Boletim Informativo Diário (BID) e disse estar à disposição do treinador.





"Estou pronto. Estava jogando e fui campeão no sábado da Supercopa da Arábia Saudita. Estava treinando. Aquilo que o professor achar, eu aceito. Jogo onde ele escalar. Eu prefiro atuar pela esquerda, mas já joguei pelos dois lados do ataque", comentou.



Aos 28 anos, Michael assinou um contrato por quatro temporadas depois de passar dois anos na Arábia Saudita. Feliz pelo retorno ao clube carioca, ele espera escrever essa segunda passagem com mais títulos.



"Essa clube é muito grande e te dá a oportunidade de estar sempre participando de decisões. Volto mais experiente tentando contribuir um pouquinho mais. Acho que essa é a grande diferença agora", comentou.



O Flamengo volta a jogar neste domingo pelo Campeonato Brasileiro e busca a reabilitação na competição após sofrer uma goleada de 4 a 1 na última rodada para o Botafogo. Neste domingo, a equipe carioca recebe o Red Bull Bragantino no Maracanã, às 20h.

Veja também

Protesto Torcedores organizados arremessam bombas na sede do Sport, na Ilha do Retiro; veja vídeo