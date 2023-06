Michael Jordan está próximo de acertar a venda de Charlotte Hornets, diz jornal

A- A+

Um dos grandes nomes da História do basquete mundial, Michael Jordan está finalizando a venda do Charlotte Hornets, equipe a qual o ex-jogador adquiriu o controle acionário em 2010, para um grupo liderado por Gabe Plotkin e Rick Schnall, segundo a ESPN. A expectativa é que o acordo seja assinado nos próximos dias.

Rick Schnall é um proprietário minoritário do Atlanta Hawks, outro time da principal liga de basquete da América do Norte, e Gabe Plotkin é um proprietário minoritário do Hornets. Assim que a NBA concluir seu processo de verificação e aprovação, eles se tornarão os donos da franquia.

Jordan, no entanto, continuará supervisionando as operações de basquete do Hornets até o draft da próxima quinta-feira e o início da agência gratuita, no dia 1º de julho. Ele, inclusive, deve manter uma participação minoritária e uma presença na franquia, assim que a venda for concluída.

Michael Jordan pagou 275 milhões de dólares (cerca de R$ 1,35 Bilhão, na cotaçãoa atual) pela participação majoritária no Charlotte Hornets, treze anos atrás. Hoje, ainda não se sabe qual o valor do acordo com o grupo de Gabe Plotkin e Rick Schnall, mas Jordan tem a noção do poder econômico de ambos.

Isso porque Schnall, copresidente da firma de private equity Clayton, Dubilier & Rice em Nova York, fazia parte de um grupo, que comprou os Atlanta Hawks em 2015 por 850 milhões de dólares (cerca de R$ 4 bilhões, na cotação atual). Enquanto Plotkin adquiriu uma participação minoritária do Hornets em 2020.

