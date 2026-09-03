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CELEBRIDADES Michael Owen revela luta do filho contra doença rara que o deixou clinicamente cego aos 20 anos James Owen foi diagnosticado com doença de Stargardt aos 8 anos; ex-jogador inglês diz que sentiu culpa pela condição e destaca a forma como o filho lida com a deficiência

O ex-jogador inglês Michael Owen revelou detalhes sobre a condição ocular rara enfrentada por seu filho James, de 20 anos. Diagnosticado com doença de Stargardt aos 8 anos, o jovem perdeu a visão central e atualmente é considerado clinicamente cego, enxergando apenas pela visão periférica.



Em entrevista publicada nesta terça-feira, o ex-atacante contou que chegou a se sentir culpado pelo diagnóstico, mas destacou a maneira positiva como o filho lida com a doença.

A doença de Stargardt é uma condição hereditária rara que afeta a retina. Ela ocorre quando depósitos de resíduos gordurosos se acumulam na região central da retina, provocando a perda progressiva da visão central.

James descobriu o problema depois que uma professora da escola primária percebeu que ele aparentemente tinha dificuldade para enxergar o quadro. Após uma série de exames, os médicos chegaram ao diagnóstico. A doença afeta aproximadamente uma em cada 10 mil pessoas no mundo.

O ex-jogador contou que a condição acabou aproximando ainda mais pai e filho. Segundo ele, os dois costumam ficar juntos em restaurantes, em eventos de automobilismo e em outras atividades, já que James precisa de ajuda para algumas tarefas.

— Toda vez que estamos em um restaurante, ele está ao meu lado porque eu leio o cardápio para ele e preciso cortar a comida. Sempre que estamos assistindo a corridas, ele está ao meu lado porque eu faço os comentários. Onde quer que ele queira ir, precisa que o pai o leve. Sou o motorista dele — afirmou.





Michael, que é pai de quatro filhos, disse ainda que procura enxergar aspectos positivos na situação.

— Eu passo três vezes mais tempo com meu filho porque ele tem uma condição ocular. Posso parecer um egoísta, mas eu amo isso. Não gostaria que fosse diferente. É claro que eu daria meus olhos a ele em um instante se pudéssemos trocar, mas vamos olhar os pontos positivos.

O ex-atacante também elogiou a independência e o bom humor do filho. Segundo Michael, James não costuma sentir pena de si mesmo e consegue fazer piadas sobre as próprias dificuldades.

— Ele é muito inteligente. É quase autodidata. Não fica parado sentindo pena de si mesmo. Na verdade, é exatamente o contrário. Ele sai, vive a vida e ri de si mesmo.

Sonho de ser jogador de futebol

Antes do diagnóstico e da progressão da doença, James tinha o sonho de seguir os passos do pai e se tornar jogador de futebol. A perda da visão central, porém, fez com que ele abandonasse esse projeto.

— Era meu sonho seguir os passos do meu pai, ser jogador de futebol e ter uma carreira realmente grande. Quando você percebe que isso não é possível, isso te destrói. Eu costumava voltar da escola todos os dias chorando e pensando que a vida era injusta — contou James no programa Meet the Owens, uma série documental de seis episódios sobre a família Owen, que estreou no Reino Unido e na Irlanda no fim de agosto.

Michael afirmou que também desejava ver o filho se tornar jogador, assim como ele havia seguido a carreira do próprio pai.

— A maioria das pessoas que joga futebol provavelmente sonha que o filho siga seus passos. Era isso que meu pai queria para mim. Eu queria que James fosse jogador de futebol, mas obviamente esse sonho foi frustrado muito cedo.

Pai espera por tratamento

Michael afirmou que mantém a esperança de que novos tratamentos possam recuperar a visão do filho no futuro.

— Eu sempre digo a ele: "Filho, seus olhos vão melhorar um dia. Haverá um transplante. Haverá alguma coisa que vai surgir".

O ex-jogador contou que ele e a mulher, Louise, rezam todas as noites para que seja encontrada uma cura. Apesar da preocupação com a doença, ele diz confiar no futuro do filho.

— Ele é uma das minhas maiores preocupações em relação à condição, mas é a menor das minhas preocupações em relação ao quanto ele vai chegar na vida.

James, por sua vez, afirmou que não quer ser tratado com pena por causa da deficiência.

— Eu odiaria que as pessoas sentissem pena de mim. Ainda tenho as coisas que importam: uma família amorosa e um modelo tão bom de pai. Isso me deixa muito feliz.

Novo projeto da família

A história de James faz parte da série documental Meet the Owens, que acompanha durante um ano a rotina de Michael, Louise e os quatro filhos — Gemma, James, Emily e Jessica.

O programa mostra a família enquanto administra um negócio ligado à criação e às corridas de cavalos. Desde que deixou o futebol, Michael passou a se dedicar ao setor e é coproprietário da Manor House Stables, um centro de criação e treinamento de cavalos próximo a Chester, na Inglaterra.

Michael Owen foi um dos principais atacantes ingleses de sua geração. Revelado pelo Liverpool, também defendeu Real Madrid e Manchester United. Ao longo da carreira, marcou 150 gols na Premier League e conquistou a Bola de Ouro em 2001. Pela seleção inglesa, disputou 89 partidas e marcou 40 gols.

Hoje, o futebol deu lugar às corridas de cavalos como principal atividade profissional do ex-jogador, e o negócio familiar é um dos focos da nova série documental.

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