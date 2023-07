A- A+

Futebol Michael recebe proposta do Botafogo-SP e pode deixar clube antes do término da Série D Equipe paulista, contudo, teria que arcar com uma multa rescisória de R$ 1 milhão para levar o atleta coral

Michael pode deixar o Santa Cruz antes do término da Série D do Campeonato Brasileiro. O Botafogo-SP está interessado no goleiro e gostaria de tê-lo já para a sequência da Série B. A questão é que, para deixar o Tricolor nos próximos dias, os paulistas teriam que pagar uma multa de R$ 1 milhão. A informação foi publicada inicialmente pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, e confirmada pela Folha.



Um dos destaques do Santa Cruz na temporada, Michael disputou 22 partidas pelo clube. No confronto passado, no empate em 2x2 com o Nacional-PB, o atleta não entrou em campo por conta do cartão vermelho recebido no jogo anterior, contra o Sousa. Sem o camisa 1, o Santa teve Geaze na meta.



O próximo jogo do Santa Cruz pela Série D é segunda (10), contra o Campinense, no Amigão, pela 12ª rodada da competição. O Tricolor é o segundo colocado do Grupo 3, com 19 pontos. Os paraibanos estão em sétimo, com 12. No confronto, a tendência é que Michael retorno ao gol. O volante Pingo e o atacante Emerson Galego, que também cumpriram suspensão automática na rodada passada, ficam à disposição do técnico Felipe Conceição.





Em contrapartida, o atacante Pipico recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Artilheiro do time na temporada, com 11 gols, pode ser substituído por Miullen ou ter Galego deslocado para o posto de centroavante, mantendo Chiquinho na equipe principal.

Atenção na defesa



O Santa Cruz ficou cinco jogos seguidos sem tomar gols. Período em que a defesa ficou em evidência. Mas, nos dois confrontos passados, a equipe foi vazada quatro vezes. Metade de todos as bolas na rede levadas em todas as 11 partidas disputadas na chave. Queda de rendimento que o Tricolor está atento.



“Estávamos bastante tempo sem tomar gols, mas nas últimas duas tomamos. Temos que entender o momento que estamos vivendo, olhar o que estamos errando para corrigir. A Série D é um campeonato de muita luta, com os jogos decididos nos mínimos detalhes. Temos que minimizar os erros para conquistar nossos objetivos”, afirmou o lateral-direito Rhuan.

