Santa Cruz Após boas atuações, Michael divide méritos com elenco coral Goleiro também convocou torcida coral para ser o 12º jogador no confronto diante do Sampaio Corrêa, no Arruda, pela Copa do Nordeste

Na última década, o Santa Cruz contou com goleiros que marcaram seus nomes na história do clube. São os casos de Thiago Cardoso (um dos maiores ídolos da história do clube), além de Anderson, Jordan e Maycon Cleiton (jovens goleiros que deram saltos importantes na carreira). Contudo, os últimos arqueiros corais não caíram nas graças da torcida. Pensando em mudar isso, Michael, títular nos últimos jogos, projetou a sequência no Tricolor do Arruda e destacou a importância da comissão técnica nesse processo.

Em 2022, Kléver e Jefferson foram constantemente criticados e vaiados durante as partidas. Já neste ano, Matheus Inácio (que não está mais no clube) veio com status para ser titular, mas não rendeu perto do esperado. Ainda mais, Geaze também teve falhas que custaram resultados para a Cobra Coral.

A posição de goleiro costuma ser uma posição muito ingrata em relação aos erros. "São dois profissionais excelentes (Geaze e Matheus), que se dedicam no dia a dia. Costumo dizer que há momentos e fases. Quem dera eu entrar em todos os jogos e não falhar. Pode acontecer que eu falhe, a gente vê goleiros da Liga dos Campeões falhando, isso pode acontecer, mas eu quero adiar isso. Tomara que não aconteça e eu tenho essa compreensão.

Com a chegada de Michael, o Santa parece ter encontrado o titular de posição. O novo goleiro coral foi um dos destaques da partida contra o Retrô pelo Pernambucano e fez defesas muito importantes contra o Democrata, na Copa do Brasil.

"Eu estava esperando muito por essa estreia, criando até uma certa ansiedade. Me preparei muito para esse momento, para a oportunidade. Desde que eu cheguei, até o momento do jogo, Washington (preparador de goleiros) me passou muita confiança. E graças a Deus estreei bem e agora é dar sequência e ajudar a equipe da melhor maneira possível”.

Ainda sobre a importância do trabalho dos profissionais do Santa Cruz, Michael fez questão de reconhecer os feitos de todo o staff, dos preparadores de goleiros aos fisioterapeutas e nutricionistas.

“Importância gigantesca, sem eles não conseguiria desempenhar meu futebol. Eu vim de uma temporada onde eu perdi muito fisicamente, em Portugal. Tive uma pequena lesão, mas também a questão física deixou a desejar, eu estava há 20 dias sem treinar quando eu vim para o Santa e os preparadores (físicos e de goleiros) conseguiram me deixar na melhor forma possível e estou me sentindo muito bem".

No próximo domingo (5), Michael será titular diante do Sampaio Corrêa, partida que pode determinar as pretensões do Santa na Copa do Nordeste. Esta será a primeira oportunidade do goleiro de atuar no Arruda. Aproveitando a situação, o goleiro convocou a torcida e comentou a importância deles no desenvolvimento da equipe.

“Eu não vejo a hora de estrear em casa, quero muito ver o Arruda lotado, igual ao que já vi na televisão. Quando cheguei, procurei saber da história, então, quando o Arruda está lotado é o 12º jogador nosso e eu quero o apoio da torcida. Cobro a presença deles e que entendam que estamos num processo que tem altos e baixos. Nós vamos ajustando os pontos para que o time fique do jeito que o treinador e a torcida querem aos poucos".

