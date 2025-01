A- A+

Michael Schumacher completa 56 anos; como está a saúde do ex-piloto de Fórmula 1? As poucas informações que chegaram ao público vieram de amigos próximos que fizeram visitas à lenda alemã do automobilismo, na Suíça

O heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher, completa 56 anos nesta sexta-feira (3) em privacidade total e envolto em mistérios a respeito de seu estado de saúde desde que se acidentou andando de esqui, em 2013.

As poucas informações que chegaram ao público vieram de amigos próximos que fizeram visitas à lenda alemã do automobilismo, na Suíça, onde mora sob os cuidados da mulher Corinna e uma equipe médica.

Em 2021, durante entrevista ao jornal italiano Gazetta Dello Sport, Pietro Ferrari, vice-presidente da empresa automotiva que leva seu sobrenome, afirmou que o ex-piloto perdeu a capacidade de fala.

"Lamento que hoje falemos dele como se estivesse morto. Ele não está morto, está lá, mas não consegue se comunicar", disse, na ocasião.

Também se sabe que, em 2019, Schumacher foi levado à França para realizar um tratamento com células-tronco, conforme noticiado pela imprensa europeia à época. Eventualmente, surgem especulações sobre aparições do heptacampeão.

Em outubro de 2024, o jornal alemão Bild publicou que o ex-piloto compareceu ao casamento da filha, Gina-Maria, em cerimônia na qual foi proibido o uso de celulares, em Mallorca, na Espanha.

No fim de 2023, o advogado da família Schumacher, Felix Damm, concedeu uma entrevista ao portal alemão Legal Tribune Online e falou sobre as razões pelas quais a temática é tratada com sigilo. De acordo com ele, os familiares consideraram publicar um relatório que informasse a situação do ex-piloto, mas entenderam que tal divulgação apenas abriria brechas para mais perguntas.

"A mídia poderia retomar esse relatório repetidas vezes e perguntar: 'E como é agora?', um, dois, três meses ou anos após o relatório", explicou Damm, que ainda mencionou a questão da "autoexposição voluntária". Ele se refere ao fato de que a própria família, acompanhada de médicos, deu publicidade a informações sobre o ex-piloto da Ferrari logo após o acidente.

Chantagem

Ao longo da última década, a família tem travado batalhas jurídicas para impedir a divulgação de determinados conteúdos sobre o estado de saúde do alemão. Nos últimos meses, criou-se grande tensão com um caso de chantagem articulada por pessoas que teriam fotos de Schumacher em seu atual estado.

Markus Fritsche (ex-segurança de Schumacher), Yilmaz Tozturkan (segurança de boate), Daniel Lins (filho de Tozturkan e especialista em tecnologia) teriam ameaçado a família de Schumacher e pedido dinheiro para não revelar publicamente imagens e arquivos pessoais do ex-piloto de Fórmula 1.

O trio foi detido em junho. De acordo com o jornal Daily Mail, mais de 1500 arquivos pessoais do ex-piloto foram roubados. Eles estavam armazenados em quatro pen drives e dois discos rígidos.

No início do julgamento dos três homens, o nome de uma enfermeira foi citado como possível participante do esquema de extorsão. A profissional de saúde teria ajudado os acusados a obterem informações, imagens e vídeos do ex-piloto.

