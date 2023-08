Michel Bastos cutuca Sport sobre dívida e ironiza grito da torcida: "pagar, pagar que é bom, nada"

A- A+

Com passagem pelo Sport em 2018, o ex-jogador Michel Bastos lembrou do clube de forma negativa, ao participar do Podcast Quebrada FC, na última segunda-feira (14). Na oportunidade, o ex-atleta foi questionado se tinha dinheiro a receber de alguma equipe por onde passou no Brasil, e citou o clube pernambucano. Além disso, Michel ainda ironizou o grito de guerra da torcida rubro-negra.

"Eu vi os 'nego' cantando lá no aeroporto e você cantando agora Cazá-cazá, e eu queria era dar um tiro em você. Cazá, cazá é o c*! Pagar, pagar, pagar que é bom, nada", começou.

"Eu vi lá o Diego Souza no aeroporto, mas me pagar que é bom, zero real. Fiquei lá seis meses e nenhum centavo. Zero! Paguei para jogar", concluiu.

Contratado por empréstimo junto ao Palmeiras, em 2018, Michel Bastos entrou em campo com a camisa do Sport em 23 ocasiões. Foram quatro gols e três assistências. Depois da repercussão negativa do vídeo, o ex-jogador usou suas redes sociais para se desculpar pela fala.

“Fiz ontem um comentário, onde falo que o Sport Recife não me pagou nem um centavo quando joguei lá! A forma que eu falei, ofendeu alguns torcedores que não tem nada a ver com essa dívida. Então desde já peço desculpas ao torcedor! Vendo, realmente não ficou legal. Mas é triste você trabalhar e não receber 1 centavo de real", publicou.

Veja também

Atletismo Sport termina Brasileiro Sub-18 de atletismo em 7° lugar, melhor posição do Norte/Nordeste