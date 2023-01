A- A+

Futebol Michel Douglas desfalca Santa diante do Petrolina Atleta deve ser substituído por Pipico no confronto pelo Campeonato Pernambucano

Após o empate em 1x1 com o Maguary, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, o técnico Ranielle Ribeiro informou que pretendia utilizar Pipico como titular no duelo seguinte, também pelo Estadual, fora de casa, contra o Petrolina. Agora, essa ideia virou quase uma necessidade. Isso porque o centroavante Michel Douglas não viajou com a delegação, por conta de dores na perna esquerda.

Pipico foi justamente o escolhido para substituir Michel no decorrer do jogo passado. O centroavante de 37 anos voltou a vestir a camisa coral após passagem entre os anos de 2018 e 2021.

Estima-se que o Santa Cruz também pode ter outros atletas poupados para o confronto pelo Estadual. O Tricolor é o atual sétimo colocado, com sete pontos. O Petrolina é o 11º, com cinco.

