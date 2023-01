A- A+

Futebol Michel Douglas é dúvida para jogo contra o Náutico Atacante teve uma luxação no ombro na partida contra o Afogados, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano

Além de perder o zagueiro Alemão, com lesão na coxa direita, e ainda sem contar com o lateral-esquerdo Ítalo Silva, que voltou a sentir dores na coxa esquerda, o Santa Cruz ganhou mais uma preocupação para o Clássico das Emoções do domingo (15), contra o Náutico, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano. O atacante Michel Douglas teve uma luxação no ombro e virou dúvida para o duelo.

O médico do clube, Wilton Bezerra, informou que Michel já iniciou tratamento e não está completamente descartado do confronto diante do Náutico. “Michel está em tratamento e esperamos contar com ele para o jogo de domingo”, informou. O jogador se machucou na partida contra o Afogados, na última quinta (12), pelo Estadual.

Caso não tenha Michel à disposição, Ranielle pode acionar Dagson no ataque, ao lado de Lucas Silva e Hugo Cabral.

