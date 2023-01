Michel Douglas revela papo com Hugo Cabral, e elogia chegada de Pipico ao Santa

A- A+

Depois de perder os confrontos com Náutico e Porto por conta de uma luxação no ombro, Michel Douglas voltou ao ataque do Santa Cruz no jogo contra o Vitória/BA, no último final de semana pela Copa do Nordeste. De lá para cá, viu a Cobra Coral reforçar o ataque com Pipico e se deparou com um ato de indisciplina que resultou no desligamento de Hugo Cabral do clube.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, o camisa 19 revelou papo com Hugo Cabral e afirmou que o camisa 11 reconheceu o erro perante os colegas de time.

"Hugo reconheceu, pediu desculpas ao grupo. Vim para o treino com ele, ele assumiu a culpa, disse que ia conversar com o treinador, pois não teve oportunidade lá (em Salvador). Não é uma coisa normal, mas dá para entender, pois ele estava se cobrando muito", detalhou.

Antes companheiro de Hugo no ataque coral, Michel agora terá a concorrência de Pipico no setor. O ídolo coral desembarcou no Recife nesta terça-feira (24) e deve iniciar os trabalhos com os demais jogadores nesta quarta (25) para reforçar o time na sequência do semestre. Apesar de elogiar o experiente atacante, o camisa 19 disse que vai brigar por seu espaço no comando ofensivo.

"Muito boa a chegada do Pipico. A gente como centroavante se cobra, o elenco todo se cobra para a bola chegar mais na frente. Pipico conhece o clube, tem sua história aqui, e está vindo para ajudar a gente. Vai ser uma disputa sadia, mas que só serve para crescer o grupo na sequência do campeonato", enfatizou. o pipico será bem-vindo, assim como o gedoz, e como conhece o clube é meio caminho andado. agora é inscrever para ir para o próximo jogo.

