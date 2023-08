Michel Lima se coloca à disposição para próximo jogo e vê Sport como "alvo" por ser líder da Série B

A- A+

Após ficar de fora na vitória sobre Novorizontino, Michel Lima, que deixou a partida anterior, contra o Vila Nova, com desconfortos musculares, pode voltar a atuar pelo Sport. O atacante de 26 anos chegou à Ilha nesta janela de transferências, e se vê pronto e recuperado para ajudar o time no próximo duelo, contra a Tombense, fora de casa, na sexta-feira (11).

"Tive um susto no jogo contra o Vila Nova, mas, graças a Deus, pude treinar nos últimos dias e estou me sentindo confortável e à disposição para poder ajudar o time. Fui muito bem recebido quando cheguei, me sinto confortável e muito melhor fisicamente", revelou o atleta.

Após fase ruim no início do mês passado, agosto parece estar sendo mais favorável para o Leão. Além de ter alcançado a marca de quatro vitórias seguidas, o Sport também é líder isolado da Série B, com 44 pontos. Michel Lima, no entanto, fez um alerta sobre o clube, que, na opinião dele, vira "alvo" por estar na primeira posição e que, daqui para frente, precisa prestar "atenção redobrada".

"A gente conversa muito ali dentro que a virada do turno era um ponto chave para a gente tentar minimizar os erros para conquistar vitórias importantes e ter uma constância. A gente conversa muito também que quando você é líder, você vira um alvo. Então quando a gente tá ganhando a gente tem que ter atenção redobrada no que estivermos fazendo", afirmou o atacante.

Na vitória sobre o Vila Nova, Michel Lima sentiu um desconforto muscular, mas permaneceu até o fim da partida. O atacante estava visivelmente mancando dentro de campo, claramente batalhando, e o atleta revelou que permaneceu até o fim por conta do apio dos seus companheiros.



"Era um jogo muito imporante e todo mundo no banco estava gritando para eu continuar até o final, além do pessoal dentro de campo, fazendo posições que nem eram as deles para me ajudar. Mas eu senti que dava para fazer aquilo porque estava nos últimos 5 minutos e pelo espírito da equipe também, que facilita que as coisas aconteçam", destacou.

Na próxima partida, o Sport precisa da vitória para se manter na liderança da Série B e continuar firme na briga pelo título. Para Michel Lima, a partida será difícil, principalmente por ser fora de casa, mas que o Leão tem plenas condições de sair com os três pontos.

"A gente sabe que não é uma logística muito fácil. Não é fácil para ninguém que vai jogar lá, mas o que a gente costuma tentar implementar na nossa cabeça é que se vai ser difícil para gente, a gente tem que deixar mais difícil para eles. A gente vai dois dias antes para ficar um pouco mais descansados e a gente vai para ganhar o jogo, saber sofrer quando tiver que sofrer, não tomar gols e sair de campo com a vitória", finalizou o jogador.

Veja também

ESPORTES Recife abre inscrições para 15ª edição dos Jogos da Pessoa Idosa 2023