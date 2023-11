A- A+

FÓRMULA 1 Mick Schumacher seguirá na Mercedes como piloto reserva Mick, de 24 anos é filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher

Mick Schumacher seguirá em 2024 como piloto reserva da Mercedes, substituindo em qualquer eventualidade os britânicos Lewis Hamilton e George Russell, informou a equipe alemã de Fórmula 1 nesta quarta-feira (22).

"É um prazer confirmar que Mick Schumacher continuará seu papel como piloto reserva no time em 2024", anunciou a escuderia em um comunicado.

Mick, de 24 anos e filho do heptacampeão mundial Michael Schumacher, chegou à Mercedes como reserva na temporada 2023, após ter sido demitido da Haas, onde correu em 2021 e 2022.

Nessas duas temporadas, ele não teve resultados muito positivos, somando apenas dois pontos em 43 corridas disputadas.

Mick Schumacher irá conciliar sua função na Mercedes F1 com sua participação pela Alpine no Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) no ano que vem.

