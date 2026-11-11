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Um episódio lamentável marcou a cobertura do WTA Finals na imprensa internacional na última segunda-feira (9).



O jornalista francês Matthieu Solier, do canal belN Sports, fez um comentário depreciativo sobre a aparência física da tenista Aryna Sabalenka, atual número 2 do ranking mundial, sem notar que seu microfone permanecia ligado durante o intervalo.





O incidente aconteceu no momento em que a emissora exibia um vídeo promocional da atleta, que aparecia interagindo com a câmera, quando a fala do repórter foi captada.



"Olha, olha, olha. Ela é horrível", disse o jornalista, sem perceber o microfone aberto.



A repercussão foi imediata nas redes sociais, juntamente à onda de indignação do público. Com isso, a direção do canal se manifestou publicamente sobre o caso.



Florent Houzot, executivo do belN Sports, repudiou a conduta do profissional e pediu desculpas, ressaltando que tal atitude contraria os princípios éticos da empresa e a diretriz de respeito irrestrito aos atletas.



Conforme veículos da imprensa francesa, o caso foi encaminhado à Arcom, órgão que regula a comunicação audiovisual e digital na França, para apuração.



Na disputa do torneio, Sabalenka volta a jogar nesta quarta-feira, diante da russa Mirra Andreeva, em duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos. Na primeira, a bielorrussa estreou com vitória sobre Karolina Muchova por 2 sets a 0.

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