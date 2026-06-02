Miguel Hidalgo alcança liderança do ranking mundial de triathlon

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Miguel Hidalgo acaba de alcançar mais um marco histórico em sua carreira. O triatleta brasileiro assumiu de forma inédita a liderança do ranking mundial de triathlon, em lista divulgada pela Federação Internacional (World Triathlon) no início desta semana.

Com a medalha de prata conquistada na etapa de Alghero (Itália) do Circuito Mundial (WTCS), Hidalgo somou 925 pontos e chegou a 6.703,27, superando o australiano Matthew Hauser, que não completou a prova do último sábado. O atual campeão mundial da modalidade permanece com 6.341,13, seguido agora pelo português Vasco Vilaça, com 6.164,14.

"Foi muito bom o início da Corrida Olímpica. Consegui começar com pódio em Alghero e ainda assumi a liderança do ranking mundial, que reflete a consistência dos atletas nos últimos dois anos. Mais do que nunca, é a comprovação de que o trabalho está dando certo", destaca Hidalgo.

O ranking mundial da World Triathlon leva em consideração os 12 melhores resultados obtidos pelos atletas no intervalo de 24 meses, com pontuações diferentes de acordo com a importância da competição e o período em que ela foi realizada (quanto mais antiga, menor a pontuação).

Paralelamente, a Federação Internacional divulga outras duas listas: o Ranking Olímpico, que definirá os classificados para os Jogos de Los Angeles (resultados obtidos entre 18 de maio de 2026 e 18 de maio de 2028), e o Ranking da Temporada, em que o melhor atleta do ano conquista o título de campeão mundial. Hidalgo ocupa a vice-liderança nas duas classificações.

O brasileiro acumula sete pódios no WTCS de setembro de 2024 para cá. Desde o bronze em Weihai (China), Hidalgo sagrou-se campeão e vice em Alghero, foi terceiro e segundo nas últimas duas edições de Yokohama (Japão) e ainda tem uma prata em Karlovy Vary (República Tcheca) e um bronze na Riviera Francesa, ambas em 2025. Resultados que o consolidam entre os melhores triatletas do mundo.

Miguel Hidalgo assume liderança do ranking mundial após sequência de pódios - Foto: Tommy Zaferes/World Triathlon

“Se fosse pela lógica, não era para eu ter chegado nessa primeira posição (do ranking), porque é um esporte basicamente dominado pelos europeus. Mas, se eu pudesse deixar uma mensagem motivacional para quem torce por mim, diria que se você for o atleta mais profissional e mais obcecado possível, uma hora as coisas vão entrar nos trilhos e começar a dar certo”, celebra o atleta de 26 anos.

Mesmo com a liderança do ranking mundial, Hidalgo mantém os pés no chão e tem plena consciência de que o grande objetivo da carreira ainda está por vir.

“Estou fazendo a minha missão e vou cada vez em busca de mais, porque daqui a dois anos é que tenho o meu objetivo principal: Los Angeles 2028.”

O brasileiro volta a competir nos dias 20 e 21 de junho, na etapa de Quiberon (França) do WTCS. Hidalgo terá mais uma vez a companhia de Manoel Messias, Djenyfer Arnold e Vittoria Lopes, com quem deve disputar também o revezamento misto.

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