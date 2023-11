A- A+

Jogos Pan-Americanos Miguel Hidalgo fatura medalha de ouro no triatlo, no Pan; No nado artístico, Laura e Gabi são bronze Brasileiro fechou a prova em 1h46min08, um segundo à frente de atleta norte-americano

O brasileiro Miguel Hidalgo conquistou a medalha de ouro, nesta quinta-feira (2), durante a disputa do triatlo, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Para ficar com o lugar mais alto do pódio, Hidalgo deixou para trás o então bicampeão da prova, Crisanto Grajales, do México, que ficou com o bronze, além do americano Matthew Elroy, detentor da prata.

Para faturar o ouro, Hidalgo completou os 1,5 km da natação, 40 km de ciclismo, e 20 km de corrida, em 1h46min08. Apenas um segundo à frente de Elroy e três de Grajales.

Entre os homens, este é o terceiro ouro do Brasil na modalidade na história. Os outros dois foram com Leandro Macedo, na estreia da modalidade em Jogos Pan, em Mar del Plata 1995, e a outra foi com Reinaldo Colucci em Guadalajara 2011.

Bronze no nado artístico

No nado artístico, o Brasil voltou ao pódio do Pan depois de 12 anos. Laura Miccuci e Gabi Reagly conquistaram a medalha de bronze. O México ficou com a medalha de ouro e os Estados Unidos com a prata.

A última vez que o Brasil havia chegado ao pódio da modalidade foi em Guadalajara 2011. Na ocasião, Lara Teixeira e Nayara Figueira também ficaram com o terceiro lugar.

