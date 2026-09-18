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surfe Miguel Pupo derrota Kanoa Igarashi, vence 2ª etapa no ano e ultrapassa Medina no ranking da WSL Miguel conseguiu duas boas notas para tomar a liderança no final da bateria

A etapa de Trestles da WSL tem um novo campeão. Miguel Pupo derrotou de virada Kanoa Igarashi e venceu sua segunda prova do ano nesta sexta-feira (18). Depois de sair atrás no somatório, o brasileiro buscou a diferença e conseguiu marcar 14,77 pontos contra 14,40 do adversário. Com o resultado, o surfista passou Gabriel Medina no ranking da competição, assumindo a quarta colocação.

Miguel conseguiu duas boas notas para tomar a liderança no final da bateria. Depois de uma sequência de fortes manobras na onda, o brasileiro arrancou a maior nota da final, um 8,50. Mesmo com a pontuação alta, o atleta teve de reverter a desvantagem no somatório. Na altura do meio da prova, Kanoa liderava por uma pequena diferença, mas que se manteve até os dez minutos finais

Em sua última tentativa, Miguel escolheu a onda certa e correu atrás da nota que precisava. O surfista estava atrás por 5,90 pontos e conseguiu um 6,27 para virar a bateria. Essa foi a segunda prova que o brasileiro venceu no ano. Antes, ele havia conquistado o título de Bells Beach, na Austrália, após bater Yago Dora.

Além do título inédito para o surfista, Miguel também passou Gabriel Medina no ranking da WSL da temporada. O atual campeão de Trestles está com 39.450 pontos, enquanto o rival brasileiro está logo atrás, com 35.410.

O ranking da WSL agora tem Yago Dora na liderança, seguido por Leonardo Fioravanti, Ítalo Ferreira, Miguel Pupo e Gabriel Medina.

Com 34 anos, Miguel já afirmou que este ano é seu "último tiro" para tentar ser campeão da WSL. O brasileiro está em sua 14ª temporada na elite do surfe mundial, o Championship Tour. Ao vencer Trestles, o atleta chegou a três vitórias em etapas do topo da WSL.

A primeira delas veio em 2022, quando Miguel venceu a prova de Teahupo'o, no Taiti, e conquistou seu primeiro título no Championship Tour. Quatro anos depois, o brasileiro voltou a levantar um troféu ao superar Yago Dora na final de Bells Beach, em abril deste ano.

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