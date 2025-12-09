A- A+

BOXE Mike Tyson volta da aposentadoria para enfrentar Floyd Mayweather em luta de exibição na África Combate deve ocorrer em março de 2026 e tem a promessa e se tornar um dos maiores espetáculos já vistos no boxe

O ex-campeão mundial Mike Tyson, de 59 anos, confirmou que voltará ao ringue em 2026 para enfrentar Floyd Mayweather, de 48, em um combate de exibição.

Segundo o próprio Tyson, a luta está prevista para março e será realizada na África, com promessa de se tornar um dos maiores espetáculos já vistos no boxe.

— Vai ser em março e vai ser em África. Isto vai ser incrível, vamos bater todos os recordes — afirmou, durante participação no programa An Experience With.

Ícone dos pesos-pesados, Tyson construiu carreira marcada pelo impacto e pela agressividade, acumulando 59 lutas profissionais, com 50 vitórias — 44 por nocaute — e sete derrotas. Após anos afastado, voltou aos ringues em novembro de 2024, quando enfrentou o influenciador Jake Paul e acabou derrotado por decisão unânime após oito assaltos.

Mayweather, 11 anos mais jovem, encerrou a carreira profissional em 2017 com um cartel perfeito: 50 vitórias em 50 lutas, sendo 27 por nocaute. O americano fez do estilo defensivo sua marca e permaneceu invicto ao longo de duas décadas, consolidando-se como um dos maiores nomes da história do boxe.

A luta de exibição reunirá dois dos maiores campeões do esporte em gerações distintas e pode marcar um dos eventos mais midiáticos do calendário esportivo de 2025. Ainda não há detalhes oficiais sobre formato, duração dos assaltos ou regras específicas para o confronto.

