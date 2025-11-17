A- A+

FUTEBOL Milan cogita retorno de Thiago Silva em janeiro: veterano pode encerrar carreira na Europa Zagueiro de 41 anos tem contrato com o Fluminense até junho, mas seu nome ganha força como reforço de experiência para a defesa

A ideia ainda é tratada como sugestão, mas já ganha corpo nos bastidores de Milão: Thiago Silva pode voltar ao Milan em janeiro de 2026. De acordo com o jornal italiano Reppublica, o clube rossonero estuda a possibilidade de repatriar o zagueiro brasileiro, de 41 anos, para reforçar o elenco de Massimiliano Allegri na segunda metade da temporada.

A diretoria busca um defensor experiente que possa dar liderança, qualidade técnica e estabilidade a uma defesa que conta hoje com Gabbia, Pavlovic, Tomori e De Winter — considerados insuficientes para um time que atua com linha de três. O jovem David Odogu, de 19 anos, deve ser emprestado em janeiro, o que abriria espaço para a chegada de um novo nome.

Thiago, que segue como titular absoluto do Fluminense, vive fase sólida. Seu contrato com o Tricolor vai até 30 de junho de 2026, mas a janela de inverno europeia pode representar uma última aventura na Europa, antes de encerrar a carreira.

No Milan, Thiago deixou uma marca profunda entre 2009 e 2012, período em que foi campeão italiano e formou dupla histórica com Nesta. Ídolo dos torcedores, ele mantém laços fortes com o clube e com Ibrahimovic, hoje consultor da RedBird, empresa que controla o Milan.

Em entrevista após a semifinal do Mundial de Clubes, Thiago chegou a citar o clube com carinho: "Pensei muito no Milan. Tenho muitos amigos lá e guardo lembranças incríveis. Allegri é um grande amigo meu."

A possibilidade divide opiniões dentro do clube: enquanto parte da diretoria vê a chegada como um gesto simbólico e de liderança, outros questionam a idade avançada do zagueiro. Os defensores da ideia citam exemplos como Luka Modric, que segue em alto nível aos 40 anos, e o próprio Ibrahimovic, que encerrou a carreira ajudando o Milan dentro e fora de campo.

