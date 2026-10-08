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FUTEBOL INTERNACIONAL Milan consulta Endrick, que dá sinal positivo para a próxima janela, diz jornal Atacante brasileiro segue sem espaço no Real Madrid

Nem mesmo a boa temporada emprestado ao Lyon-FRA e a disputa da Copa do Mundo mudaram o status de Endrick no Real Madrid, que segue com poucos minutos e em concorrência pesada no Bernabéu.



A situação tem chamado atenção do mercado, e o Milan é o mais novo interessado no atacante, segundo o jornal Gazzetta dello Sport.

O diário italiano afirma que o atacante foi consultado sobre um possível empréstimo na próxima janela de transferência e deu sinal positivo aos rossoneri. A equipe mantém interesse antigo no brasileiro e teria a concorrência de Roma-ITA e Aston Villa-ING.

Qualquer negociação, no entanto, levará algum tempo, já que a próxima janela de transferências no futebol italiano só abre no dia 28 de dezembro.

Endrick durante treino do Real Madrid. Foto: Thomas Coex / AFP

Endrick, que completou 20 anos em julho, só fez um jogo oficial pelo Real Madrid nesta temporada: entrou em campo no fim da vitória merengue por 3 a 2 sobre o Elche, pelo Campeonato Espanhol, no último dia 15.

Em empréstimo ao Lyon, na temporada passada, o atacante viveu seu melhor momento desde que foi ao futebol europeu. Fez oito gols e deu sete assistências em 21 jogos pelo clube.

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