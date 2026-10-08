Qui, 08 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta08/10/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
FUTEBOL INTERNACIONAL

Milan consulta Endrick, que dá sinal positivo para a próxima janela, diz jornal

Atacante brasileiro segue sem espaço no Real Madrid

Reportar Erro
Endrick em campo na Copa do Mundo Endrick em campo na Copa do Mundo  - Foto: Jewel Samad/AFP

Nem mesmo a boa temporada emprestado ao Lyon-FRA e a disputa da Copa do Mundo mudaram o status de Endrick no Real Madrid, que segue com poucos minutos e em concorrência pesada no Bernabéu.

A situação tem chamado atenção do mercado, e o Milan é o mais novo interessado no atacante, segundo o jornal Gazzetta dello Sport.

Leia também

• Golden Boy: Estêvão, Endrick e Rayan estão entre os candidatos ao prêmio

• Roma pode fazer nova investida por Endrick em janeiro, diz site

• Com só 4 min pelo Real Madrid, Endrick pode ser emprestado ao futebol italiano, diz site

O diário italiano afirma que o atacante foi consultado sobre um possível empréstimo na próxima janela de transferência e deu sinal positivo aos rossoneri. A equipe mantém interesse antigo no brasileiro e teria a concorrência de Roma-ITA e Aston Villa-ING.

Qualquer negociação, no entanto, levará algum tempo, já que a próxima janela de transferências no futebol italiano só abre no dia 28 de dezembro.

Endrick durante treino do Real MadridEndrick durante treino do Real Madrid. Foto: Thomas Coex / AFP

Endrick, que completou 20 anos em julho, só fez um jogo oficial pelo Real Madrid nesta temporada: entrou em campo no fim da vitória merengue por 3 a 2 sobre o Elche, pelo Campeonato Espanhol, no último dia 15.

Em empréstimo ao Lyon, na temporada passada, o atacante viveu seu melhor momento desde que foi ao futebol europeu. Fez oito gols e deu sete assistências em 21 jogos pelo clube.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter