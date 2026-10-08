Milan consulta Endrick, que dá sinal positivo para a próxima janela, diz jornal
Atacante brasileiro segue sem espaço no Real Madrid
Nem mesmo a boa temporada emprestado ao Lyon-FRA e a disputa da Copa do Mundo mudaram o status de Endrick no Real Madrid, que segue com poucos minutos e em concorrência pesada no Bernabéu.
A situação tem chamado atenção do mercado, e o Milan é o mais novo interessado no atacante, segundo o jornal Gazzetta dello Sport.
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O diário italiano afirma que o atacante foi consultado sobre um possível empréstimo na próxima janela de transferência e deu sinal positivo aos rossoneri. A equipe mantém interesse antigo no brasileiro e teria a concorrência de Roma-ITA e Aston Villa-ING.
Qualquer negociação, no entanto, levará algum tempo, já que a próxima janela de transferências no futebol italiano só abre no dia 28 de dezembro.
Endrick, que completou 20 anos em julho, só fez um jogo oficial pelo Real Madrid nesta temporada: entrou em campo no fim da vitória merengue por 3 a 2 sobre o Elche, pelo Campeonato Espanhol, no último dia 15.
Em empréstimo ao Lyon, na temporada passada, o atacante viveu seu melhor momento desde que foi ao futebol europeu. Fez oito gols e deu sete assistências em 21 jogos pelo clube.