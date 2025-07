A- A+

Futebol Milan anuncia contratação do lateral equatoriano Pervis Estupiñán Jogador chega para subustituir Theo Hernández, negociado com o futebol saudita

O Milan anunciou nesta quinta-feira (24) a contratação do lateral-esquerdo equatoriano Pervis Estupiñán, que estava no Brighton e chega para surpreender a saída do francês Theo Hernández para o futebol saudita.

Estupiñán assinou contrato com o ‘rossonero’ até 30 de junho de 2030 e, segundo a imprensa, o clube italiano desembolsou entre 17 e 20 milhões de euros (entre R$ 110 milhões e R$ 130 milhões na cotação atual) para ter o jogador.

Revelado pela LDU, o lateral de 27 anos estava na Inglaterra desde 2022 e disputou 104 jogos (5 gols) com a camisa do Brighton.

Estupiñán iniciou sua trajetória na Europa na Udinese, embora nunca tenha feito um jogo pela equipe italiana. Passou por empréstimo para Granada, Almería, Mallorca, Osasuna e Watford, até ser contratado pelo Villarreal em 2020.

Pela seleção do Equador, são 48 jogos disputados e quatro gols marcados.

O Milan buscou um substituto para Theo Hernández, que depois de seis temporadas no clube foi transferido para o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

A diretoria milanista está sendo especialmente ativa na atual janela de transferências, com as contratações do veterano croata Luka Modric e do jovem volante italiano Samuele Ricci, além da chegada do técnico experiente Massimiliano Allegri.

Na temporada 2024/2025, o histórico clube lombardo terminou a Série A na posição discreta de oitava e não se classificou para nenhuma das copas europeias.

