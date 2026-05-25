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FUTEBOL INTERNACIONAL Milan demite técnico Massimiliano Allegri após não conseguir vaga na Champions O clube lombardo, cujo objetivo mínimo era participar da lucrativa Liga dos Campeões, jogará na Liga Europa após ser ultrapassado pela Roma

O Milan rescindiu os contratos do técnico Massimiliano Allegri e de vários membros da diretoria esportiva do clube nesta segunda-feira (25), um dia depois da derrota em casa para o Cagliari (2 a 1), pelo Campeonato Italiano, que deixou a equipe sem vaga na Liga dos Campeões.

O 'rossonero', que encerrou sua campanha na Serie A na quinta colocação, anunciou as saídas de Allegri e do diretor-geral, Giorgio Furlani, do diretor esportivo, Igli Tare, e do diretor técnico, Geoffrey Moncada.

"Durante boa parte da temporada, estivemos entre os dois primeiros colocados do campeonato, com uma chance real de lutar pelo Scudetto. No entanto, o final da temporada ficou muito aquém do nível demonstrado até então, e a decepcionante derrota de ontem à noite tornou esta temporada um fracasso inequívoco", explicou o Milan em comunicado.

Por outro lado, o ex-atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, conselheiro especial do proprietário do clube e muito criticado pelos torcedores, foi mantido no cargo.

O Milan chegou à última rodada do Campeonato Italiano na terceira colocação, dentro da zona de classificação para a próxima Champions, e dependia das próprias forças para voltar à principal competição continental de clubes.

Alexis Saelemaekers abriu o placar logo aos dois minutos em San Siro, mas o Cagliari, que não tinha mais nada em disputa no campeonato, conseguiu a virada no segundo tempo e fez o Milan cair duas posições na tabela.

O clube lombardo, cujo objetivo mínimo era participar da lucrativa Liga dos Campeões, jogará na Liga Europa após ser ultrapassado pela Roma (3ª) e pelo Como (4º).

Allegri, de 58 anos, permaneceu no cargo por menos de um ano. O ex-técnico da Juventus, que já havia comandado o Milan entre 2010 e 2014, não resistiu ao colapso da equipe no segundo turno da temporada.

De fato, o Milan somou apenas 28 pontos nos últimos 19 jogos, em comparação com os 42 pontos do primeiro turno.

O clube, propriedade do grupo americano RedBird Capital Partners, liderado pelo empresário Gerry Cardinale, terá assim um quinto treinador desde 2024, depois das passagens de Stefano Pioli, dos portugueses Paulo Fonseca e Sérgio Conceição, e de Allegri.

A imprensa italiana aponta como possíveis sucessores Antonio Conte, que acaba de rescindir com o Napoli, e Raffaele Palladino, atualmente no comando da Atalanta.

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