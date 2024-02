Milan e Benfica avançam na Liga Europa; Betis dá adeus à Conference

A- A+

Os tradicionais Milan e Benfica garantiram vaga nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira (22), enquanto o Betis deu adeus à Liga Conferência ao ser eliminado pelo Dínamo de Zagreb.

Tanto os 'Rossoneri' como os 'Encarnados' conseguiram o objetivo sem vencer, mas fazendo valer a vantagem que construíram nos jogos de ida.

No caso do Milan, a vitória por 3 a 0 em San Siro na semana passada sobre o Rennes deu tranquilidade à equipe, que avançou mesmo com a derrota por 3 a 2 na França, com hat-trick do meia-atacante Benjamin Bourigeaud.

"Vencer o Milan é um grande orgulho, é uma vitória de prestígio para o Rennes. Com certeza é a vitória mais importante da história europeia do clube", se consolou o técnico do time francês, Julien Stephen.

O Benfica também jogou na França nesta quinta-feira, no seu caso contra o Toulouse, e ficou no empate em 0 a 0. A vitória no jogo de ida em Lisboa por 2 a 1, com um gol de pênalti do argentino Ángel Di María nos acréscimos (90'+8), foi decisiva para o time português.

O terceiro eliminado francês do dia foi o Lens, derrotado por 3 a 2 pelo Freiburg na Alemanha, mas o Olympique de Marselha conseguiu a classificação ao bater o Shakhtar Donetsk por 3 a 1 no estádio Vélodrome.

Foi o primeiro jogo do técnico Jean-Louis Gasset no comando do Olympique, após a saída do italiano Gennaro Gattuso no início da semana.

A última classificada do dia foi a Roma, que passou nos pênaltis pelo Feyenoord.

Depois de empatarem em 1 a 1 no jogo de ida, na Holanda, as duas equipes repetiram o placar no estádio Olímpico da capital italiana.

Na decisão por pênaltis, o goleiro Mile Svilar brilhou defendendo duas cobranças e garantiu a vitória romanista por 4x2.

Sporting de Lisboa, Qarabag e Sparta Praga completaram a lista de classificados da Liga Europa.

- Betis se despede da Liga Conferência -

Na Liga Conferência, o Betis ficou no empate em 1 a 1 com o Dínamo de Zagreb na Croácia e acabou eliminado.

Na semana passada, o time espanhol foi derrotado em casa por 1 a 0 na ida e precisava reverter o resultado para seguir na competição.

O Betis começou melhor e conseguiu abrir o placar no primeiro tempo com o congolês Cedric Bakambu (38'), mas na etapa final os donos da casa empataram com o japonês Takaru Kaneko (59').

Além do Dínamo de Zagreb, os outros sete classificados no playoff de acesso às oitavas de final da terceira competição de clubes da Europa foram Ajax, Servette, Union Saint-Gilloise, Olympiakos, Molde, Sturm Graz e Maccabi Haifa.

Ao lado do Betis, a outra vítima ilustre na Conference foi o Eintracht Frankfurt, campeão da Liga Europa em 2022, que foi eliminado pelo Union Saint-Gilloise.

