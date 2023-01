A- A+

Futebol Internacional Milan é goleado pela Lazio e deixa Napoli escapar ainda mais na liderança do Italiano Goleada contou com gol de atacante brasileiro

A Lazio goleou o Milan por 4x0 nesta terça-feira (24), no último jogo da 19ª rodada do Campeonato Italiano, um resultado que confirma o mau momento do atual detentor do Scudetto desde o retorno do futebol após a pausa para a Copa do Mundo.

O sérvio Sergej Milinkovic-Savic abriu o placar logo no início do duelo (4'), Mattia Zaccagni ampliou antes do intervalo (38'). No segundo tempo, Luis Alberto (67') e o brasileiro Felipe Anderson (75') fecharam a goleada.

Com este resultado, o Napoli, líder isolado da Serie A, amplia para 12 pontos a vantagem sobre o Milan (2º) e fica 13 à frente da Lazio (3ª) e Inter de Milão (4ª), que na segunda-feira perdeu por 1x0 para o Empoli (9º).

Os dois times de Milão disputaram seus jogos depois do fim de semana porque entraram em campo na semana passada pela Supercopa da Itália na Arábia Saudita, com vitória da Inter por 3x0.

A goleada sofrida para a Lazio confirma o mau momento do time 'rossonero', que desde a retomada da temporada só somou cinco dos 12 pontos disputados na Serie A até agora, perdeu a Supercopa para a grande rival e foi eliminado da Copa da Itália em pleno San Siro pelo Torino (1x0).

Por outro lado, o Napoli parece estar no caminho de conquistar seu terceiro Scudetto, depois dos dois títulos levantados na época de Diego Maradona (há mais de 30 anos), já que a outra equipe que poderia estar na briga, a Juventus, foi punida com a perda de 15 pontos por irregularidades contábeis.

Veja também

Futebol Denilson quer Náutico tomando liderança do Retrô no Estadual