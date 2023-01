Milan e Inter de Milão decidem Supercopa da Itália; veja escalações e onde assistir

A- A+

Milan e Inter de Milão, o grande clássico do futebol italiano, tem um novo embate nesta quarta-feira (18), às 16h. O confronto válido pela Supercopa da Itália acontece no Estádio Rei Fahd, Riad (Arábia Saudita).

A equipe rubro-negra de Milão se credenciou para a disputa da Supercopa pelo título da Serie A italiana. Na atual temporada, os Rossoneros estão na vice-liderança, mas a volta da Copa do Mundo não está sendo boa. Em quatro jogos, foi uma vitória, dois empates e uma derrota.

Os Nerazzurri foram campeões da última Copa da Itália. Diferente do rival, a Inter de Milão teve um bom retorno da Copa do Mundo. Foram três vitórias e um empate.

Pelo lado do MIlan, o goleiro Maignan, o meia Krunic e o atacante Rebic são desfalques. A Inter de Milão tem as ausências do volante Brozovic e do goleiro Handanovic.

Prováveis escalações:

Milan: Tatarusanu; Calabria, Tomori, Kjaer, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Inter Milão: Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Martinez, Dzeko. Técnico: Simone Inzaghi.

Onde assistir: ESPN e Star +

