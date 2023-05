Milan e Inter de Milão pela semifinal da Liga dos Campeões; veja escalações e onde assistir

A- A+

Com a expectativa de mais um grande clássico na Liga dos Campeões, Milan e Internazionale de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (10), às 16h, e duelam por uma vaga na final do torneio. O palco dos jogos de ida e de volta será o Estádio San Siro e, nesta primeira partida, o mando de campo é rossonero.

Conhecido como o “Derby della Madonnina”, o clássico de Milão já aconteceu outras vezes na Liga dos Campeões. As primeiras vezes vieram nas semifinais da temporada 2002/03, e terminaram com dois empates - 0 a 0 e 1 a 1 - e classificação do Milan. Os outros dois confrontos aconteceram nas quartas de final da Champions de 2004/05, que também culminou em triunfo rossonero por um agregado de 5 a 0.

Embora do outro lado da chave a competição tenha Real Madrid e Manchester City, que empataram em 1 a 1 na última terça-feira (9), e são os favoritos ao título, Milan e Internazionale vivem bons momentos na temporada, por mais que tenham oscilado no início.

Embora viva bom momento, Rafael Leão, do Milan, é dúvida para a partida e treina separadamente. Foto: Marco Bertollero/AFP

O Milan, que chegou às semifinais após se classificar sobre o Napoli, campeão italiano em 2023 após 33 anos de jejum, nas quartas de final, por um placar agregado de 2 a 1, já possui duas vitórias e dois empates desde a partida eliminatória. A equipe rossonera se encontra quinta colocação do Campeonato Italiano, com 61 pontos.

A principal dúvida do Milan para a partida é Rafael Leão, principal jogador da equipe. Ao todo, o craque português já soma 13 gols e 11 assistências em 36 jogos na temporada. O atleta treinou separado na última terça-feira (9) e não se sabe ao certo se ele terá condições de jogo, já que se recupera de lesão da coxa direita.



Jogadores da Inter de Milão se preparam para o Derby. Foto: Gabriel Bouys/AFP

Por outro lado, a Internazionale vive seu melhor momento na temporada. Após queimar largada no início do Campeonato Italiano, se encontra atualmente na quarta colocação, com 63 pontos, imediatamente à frente do Milan. Além disso, desde o empate em 3 a 3 diante do Benfica, no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, o time de Lautaro Martínez e companhia soma cinco vitórias consecutivas. Alguns desses resultados, inclusive, foram importantes, sobre Lazio, Roma e Juventus.

Neste recorte, levando em consideração o duelo contra o time português, Lautaro Martínez marcou seis gols. Isso é motivo de alívio para o treinador Simoni Inzaghi, já que o atacante não vinha fazendo uma boa temporada.

Por outro lado, apesar da boa fase no ataque, a defesa preocupa. Para o Derby, a Inter não vai poder contar para o Derby com o zagueiro Škriniar, o lateral-esquerdo Gosens e o lateral-direito D'Ambrosio, que ainda se recuperam de lesão.

O jogo de volta será na terça-feira da próxima semana (16), às 16h, também no Estádio San Siro, mas com mando de campo da Inter. Além de ser mais um “Derby della Madonnina” na Champions, o duelo é importante para a recuperação do futebol italiano a nível europeu.

A última vez que o Milan chegou à final da competição foi em 2006/07, quando se sagrou heptacampeã. Já a Inter não chega à final desde 2009/10, quando conquistou o seu tricampeonato.

Prováveis escalações:

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Kjær e Theo Hernández; Tonali e Krunić; Saelemaekers, Bennacer e Brahim Díaz; Giroud | Técnico: Stefano Pioli.

Internazionale: Onana; Darmian, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Dimarco; Lautaro Martínez e Lukaku | Técnico: Simone Inzaghi.

Onde assistir:

TNT (tv fechada) e HBO Max (streaming).

