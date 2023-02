Milan e Tottenham apostam no faro de gol de Giroud e Kane em duelo pela Champions

A- A+

O Milan e o Tottenham, que se enfrentam nesta terça-feira (14) no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, compartilham uma grande dependência de seus centroavantes: o francês Olivier Giroud e o inglês Harry Kane.

Na Copa do Mundo de 2022, os dois ficaram frente a frente nas quartas de final e Giroud levou a melhor marcando o gol que decretou a vitória da França sobre a Inglaterra (2X1), enquanto Kane desperdiçou um pênalti que poderia ter levado o jogo para a prorrogação nos minutos finais.

Com a moral em baixa depois do vice-campeonato dos 'Bleus' no Mundial, o francês demorou várias semanas para se recuperar. Assim como o Milan, que engatou uma sequência de sete jogos sem vencer entre todas as competições, com derrotas marcantes como os 3X0 para a Inter de Milão na final da Supercopa da Itália e as goleadas por 4x0 para a Lazio e 5x2 para o Sassuolo na Serie A.

A espiral negativa só chegou ao fim na última sexta-feira, com a vitória por 1x0 sobre o Torino, graças a um gol de Giroud.

- 'Como em casa' -



O técnico Stefano Pioli lembrou até que ponto o atacante de 36 anos continua sendo indispensável para a equipe, titular absoluto com a ausência do sueco Zlatan Ibrahimovic.

"'Oli' (Giroud) é um jogador muito importante, tecnicamente e mentalmente. Ele é um líder desta equipe", destacou Pioli.

Ninguém duvida que o treinador conta com Giroud, enquanto o Milan negocia uma eventual renovação de seu contrato, que vai até junho.

Mas as partes parecem dispostas a um acordo, já que o francês diz se sentir "bem" em Milão.

"Consegui ganhar o coração dos torcedores com gols importantes. Eu me sinto como em casa", afirmou o atacante em janeiro ao Canal+, descartando no momento "destinos mais exóticos", como o futebol dos Estados Unidos.

Por sua vez, Harry Kane voltou do Catar mostrando personalidade para liderar o ataque do Tottenham na Premier League, depois do pênalti perdido contra a França.

E os 'Spurs' dependem bastante de seus gols: o atacante de 29 anos vem assumindo a responsabilidade na equipe desde o início da temporada, levando em conta os problemas físicos recorrentes do sul-coreano Son Heung-min.

Kane já balançou as redes 17 vezes em 23 jogos, o mesmo número de gols em toda a temporada passada.

- Um gol de diferença -



Além disso, ele se tornou o maior artilheiro da história do Tottenham com 267 gols entre todas as competições, na vitória sobre o Manchester City por 1x0 no dia 5 de fevereiro.

Na rodada seguinte, no entanto, a goleada por 4x1 sofrida para o Leicester evidenciou a irregularidade da equipe e sua imensa dependência de sua estrela.

Com contrato até 2024, Kane não dá sinais de desgaste e parece ter ainda três ou quatro temporadas em alto nível pela frente.

Mas o jogador continua sem títulos na carreira, e o fato de não ter mais nada a provar no clube londrino pode fazê-lo pensar em uma mudança de ares.

Cobiçado pelo Manchester City há dois anos, antes da contratação de Erling Haaland, Kane pode despertar o interesse de vários clubes mais poderosos da Europa.

Ele não descarta renovar seu contrato e continuar sendo o astro dos 'Spurs', mas quer ter o poder de escolher. Para isso, a Champions é a melhor vitrine para aparecer.

Na competição, Kane já marcou 21 gols em 30 jogos, um a menos que os 22 de Olivier Giroud em 52 partidas.

Veja também

REFORÇO Lateral Marcus Carioca é oficializado no Santa Cruz; estreia pode acontecer já nesta terça-feira