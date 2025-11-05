A- A+

Futebol Milan e Inter oficializam compra do San Siro e anunciam novo estádio Clubes dividirão investimento em megaempreendimento urbano que transformará o bairro histórico da cidade

O Milan e a Internazionale de Milão confirmaram nesta quarta-feira (5) a aquisição oficial do complexo urbano de San Siro, que inclui o estádio Giuseppe Meazza e toda a área ao redor, em acordo firmado com a Prefeitura de Milão.

O negócio marca o início de um projeto conjunto de reconstrução e revitalização do distrito, que prevê a construção de um novo estádio moderno e a requalificação urbana da região, considerada um dos marcos esportivos e culturais da Itália.

Segundo comunicado conjunto, o projeto simboliza “um novo capítulo para a cidade de Milão” e reflete a ambição dos dois clubes e de seus grupos controladores — RedBird Capital (Milan) e Oaktree (Inter) — de promover crescimento sustentável, valorização patrimonial e sucesso esportivo de longo prazo.

A concepção arquitetônica do novo estádio e do entorno foi confiada aos escritórios Foster + Partners (Reino Unido) e MANICA Architecture (EUA), responsáveis por projetos icônicos como o novo Wembley e a arena do Tottenham. O objetivo é criar uma nova referência mundial em design esportivo, com foco em inovação, sustentabilidade e acessibilidade.

O empreendimento será financiado por meio da Stadio San Siro S.p.A., com apoio de instituições financeiras internacionais como Goldman Sachs e J.P. Morgan — coarranjadoras do financiamento —, além dos bancos italianos Banco BPM e BPER Banca.

O projeto também prevê a criação de um centro de excelência esportiva e cultural, consolidando o papel do distrito de San Siro como coração do futebol milanês e símbolo da cidade no cenário global.

