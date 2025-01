A- A+

Futebol Internacional Milan anuncia contratação de Kyle Walker, ex-Manchester City Jogador chega ao clube italiano por empréstimo, mas com opção obrigatória de compra

O Milan anunciou nesta sexta-feira (24) a contratação do lateral-direito inglês Kyle Walker, ex-capitão do Manchester City.

“O Milan tem o prazer de anunciar a assinatura de um empréstimo com opção obrigatória de compra de Kyle Walker”, informou o ‘rossonero’ em comunicado.

Segundo a imprensa italiana, o clube terá que pagar 5 milhões de euros (R$ 31 milhões na cotação atual) ao término da temporada para concretizar a transferência do jogador, que tem contrato com o City até junho de 2026.

“Assinar com este clube incrível é um sonho que se tornou realidade”, escreveu Walker em suas redes sociais.

O lateral de 34 anos tem como principal característica a velocidade e o poder ofensivo. Em sete anos o Manchester City conquistou 17 títulos, entre eles seis do Campeonato Inglês e um da Liga dos Campeões.

Com Walker, o Milan agrega experiência a uma equipe que está distante da briga pelo título no Campeonato Italiano, mas na Champions está com a vaga direta nas oitavas de final encaminhada.

A chegada do novo reforço coincide com a lesão do lateral brasileiro Emerson Royal, criticada pelos torcedores milanistas e que ficaram afastados dos gramados nos próximos dois meses.

Walker ainda não tem dados para estrear pelo Milan, já que só fica à disposição do técnico Sérgio Conceição depois que resolver trâmites burocráticos na Inglaterra.

