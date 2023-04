Milan segura empate com o Napoli e avança às semifinais da Champions

A- A+

O Milan se classificou nesta terça-feira (18) para as semifinais da Liga dos Campeões ao empatar em 1x1 no estádio Diego Maradona, em Nápoles, e fez valer sua vitória na ida (1x0) no estádio San Siro.

Leia também • Real Madrid vence Chelsea com dois gols de Rodrygo e vai às semifinais da Champions

A equipe 'rossonera', cujo gol foi marcado pelo atacante francês Olivier Giroud (43'), eliminou o líder isolado da Serie A, que empatou nos acréscimos por meio de Victor Osimhen (90+3'), e vai jogar a sua primeira semifinal da mais importante competição europeia desde 2007, edição em que conquistou a última das suas sete 'Orelhudas'.

Seu adversário nas 'semis' sairá do duelo desta quarta-feira entre seu arquirrival Inter de Milão e Benfica, com uma vantagem de 2x0 para os italianos após a partida de ida disputada em Lisboa.

Quarto colocado no campeonato italiano, o time lombardo comandado pelo técnico Stefano Pioli volta assim à elite do futebol europeu pela porta da frente, enquanto o Napoli terá de continuar à espera para alcançar pela primeira vez uma semifinal de Liga dos Campeões

"O Napoli vai conquistar o título de campeão italiano de forma totalmente merecida, mas nos enche de orgulho termos nos classificado contra um adversário muito forte", disse o técnico 'rossonero', Stefano Pioli.

- Redenção de Giroud -

Em um estádio Diego Maradona vestido de gala e com a paz já selada entre o clube do sul da Itália e seus torcedores mais radicais, que acusavam o clube de mercantilização excessiva, o Napoli, forçado pela desvantagem e contagiado pelo clima efervescente vindo das arquibancadas, entrou em campo com mais ambição do que o adversário milanês.

O primeiro lance veio de bola parada, com cobrança de falta direta de Mário Rui que a barreira desviou apenas o suficiente para a bola ir para escanteio.

Os donos da casa procuravam o empate no placar agregado e aos seis minutos já tinham três escanteios a seu favor.

Kvicha Kvaratskhelia quis ser protagonista com um chute rasteiro e inocente que foi defendido com sucesso pelo goleiro do Milan e da seleção francesa Mike Maignan, um dos heróis de sua equipe no jogo de ida.

As duas chances de Matteo Politano pareciam indicar que o gol dos donos da casa seria questão de tempo, mas quando o Milan teve a primeira chance aos 21 minutos, o zagueiro Mário Rui derrubou Rafael Leão dentro da área. Giroud cobrou mas o goleiro Alex Meret adivinhou o canto e evitou o gol (22').

O azar também atingiu o Napoli na forma de lesões consecutivas. Primeiro Politano cedeu o lugar ao mexicano Hirving Lozano, e Mario Rui foi substituído pelo uruguaio Mathías Olivera.

Em uma reta final do primeiro tempo intensa, 'Chucky' Lozano pediu um pênalti que o VAR descartou na primeira bola que chegou a seus pés.

E se Giroud pareceu ter ficado marcado pelo pênalti perdido, o jogo deu a ele uma segunda chance aos 43 minutos. O gol foi quase obra de Leão, que recuperou uma bola perto de sua área, avançou cerca de 70 metros sem que nenhum adversário lhe roubasse a bola, e tocou para o veterano atacante francês no meio da área, que dessa vez não perdoou.

- Empate nos últimos segundos -

O gol deixou o Napoli seriamente abalado, precisando de dois gols para igualar o confronto contra um time 'rossonero' que havia chegado sem sofrer nenhum gol nas últimas cinco partidas da Liga dos Campeões.

Além disso, os donos da casa tiveram um gol do atacante nigeriano Victor Osimhen anulado devido a um claro toque de mão.

Kvaratskhelia, que quase empatou com um chute no ângulo no primeiro minuto do segundo tempo, acabou com as chances de reação do Napoli ao perder outro pênalti diante do espetacular Maignan (82').

"Kvaratskhelia? Ele tem uma qualidade extraordinária. Como outros, ele chegou um pouco sem fôlego, vimos nos últimos tempos que alguns jogadores estão um pouco cansados, sem terem se recuperado bem", explicou o técnico napolitano Luciano Spalletti.

A partida transcorria sem grandes incidentes enquanto as arquibancadas esvaziavam, até que Osimhen marcou de cabeça no fim dos acréscimos (90+3'). Mas não houve tempo para outro gol que levaria o jogo para a prorrogação.

O Napoli tem o consolo de conquistar o tão esperado 'Scudetto', título que está a um passo. Já o Milan continua sonhando com a taça mais desejada pelos clubes europeus.

Veja também

Futebol Neymar e Bruna Biancardi anunciam gravidez; assunto viraliza nas redes sociais