Liga dos campeões Milan tenta superar o PSG pela Champions League nesta terça (7); veja onde assistir e escalações A equipe italiana amarga a última colocação do grupo F, enquanto os parisienses lideram com seis pontos

O Milan enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) na quarta rodada do Grupo F da Champions League. A bola rola nesta terça-feira (7), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália, às 17h (horário de Brasília). O Milan está na lanterna do grupo, com apenas dois pontos, enquanto o PSG lidera o grupo com seis pontos.

Ambas as equipes têm motivos importantes para buscar a vitória. O Milan precisa desesperadamente de uma vitória para melhorar suas chances de avançar para a fase eliminatória, enquanto o PSG busca consolidar sua liderança e se classificar em primeiro lugar para as oitavas de final.

O PSG tem a vantagem no confronto direto, vencendo o último encontro por 3 a 0. O Milan, por sua vez, está em má fase, sem vitórias nos últimos quatro jogos e sem marcar gols nos três primeiros jogos da Champions League. A equipe parisiense é o favorita, mas o Milan está determinado a lutar por uma vitória e sua sobrevivência no torneio europeu.

Onde assistir: TNT Sports, HBO Max e SBT

Horário: 17h

Prováveis escalações:

Milan: Maignan, Calábria, Thiaw, Tomori e Theo Hernández; Musah, Loftus-Cheek e Reijnders; Rafael Leão, Giroud e Pulisic. Técnico: Stefano Pioli

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Skriniar e Lucas Hernández; Ugarte, Zaire-Emery e Vitinha; Kang-In, Kolo Muani e Mbappé. Técnico: Luis Enrique.

