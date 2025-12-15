Seg, 15 de Dezembro

Rumor

Após despedida no Flu e lesão de titular no Milan, Thiago Silva volta ao radar do time italiano

Zagueiro de 41 anos sinaliza saída ao elenco tricolor após eliminação da Copa do Brasil

Zagueiro Thiago Silva pode estar retornando ao MilanZagueiro Thiago Silva pode estar retornando ao Milan - Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.

A cena que se desenrolou no vestiário do Fluminense após a eliminação contra o Vasco pela Copa do Brasil mexeu com os bastidores do futebol europeu. Capitão e referência técnica do clube, Thiago Silva se despediu dos companheiros.

O gesto, que pode ter sido realizado de "cabeça quente", recolocou o zagueiro de 41 anos no centro das discussões sobre seu futuro — e reacendeu o interesse do Milan, clube no qual viveu um dos períodos mais marcantes da carreira.

Thiago Silva vê com bons olhos volta à Europa para ficar com a família e deve se despedir do Fluminense em dezembro.

A fala de Thiago Silva, que expressou orgulho pela temporada e reforçou o desejo de ficar mais próximo da família em Londres, foi interpretada internamente como um possível prenúncio de saída. Embora a diretoria tricolor tente manter cautela e planeje conversar com o defensor nos próximos dias, a sensação é de que uma mudança de rumo pode estar próxima.

Enquanto o clima de despedida se instalava no Rio, a pauta voltou a circular em Milão. O susto com Matteo Gabbia — substituído no empate com o Sassuolo após sentir um trauma no joelho — reacendeu a discussão sobre a necessidade de reforçar a defesa na janela de janeiro. Embora os exames posteriores tenham descartado lesões ligamentares e oferecido alívio a Massimiliano Allegri, a busca por um defensor experiente continua no radar rossonero.

Segundo La Repubblica, o Milan estuda a possibilidade de repatriar o brasileiro para reforçar a equipe na segunda metade da temporada. O elenco atual, que inclui Gabbia, Tomori, Pavlovic e De Winter, é considerado insuficiente para a linha de três utilizada por Allegri — e a provável saída do jovem David Odogu, que deve ser emprestado, abre espaço para a chegada de um veterano de elite.

Thiago Silva, além da qualidade técnica e do histórico de alto rendimento, carrega laços profundos com o clube. Entre 2009 e 2012, foi campeão italiano, formou dupla histórica com Alessandro Nesta e manteve relação próxima com Allegri. Também reencontraria Ibrahimovic, hoje consultor da RedBird.

No Fluminense, o impacto da possível saída é enorme. Thiago é líder, referência técnica e peça fundamental desde seu retorno em 2024, quando ajudou o clube a escapar do rebaixamento. O contrato vai até junho de 2026, e a diretoria pretende discutir sua permanência até pelo menos julho do ano que vem.

