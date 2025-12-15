A- A+

Rumor Após despedida no Flu e lesão de titular no Milan, Thiago Silva volta ao radar do time italiano Zagueiro de 41 anos sinaliza saída ao elenco tricolor após eliminação da Copa do Brasil

A cena que se desenrolou no vestiário do Fluminense após a eliminação contra o Vasco pela Copa do Brasil mexeu com os bastidores do futebol europeu. Capitão e referência técnica do clube, Thiago Silva se despediu dos companheiros.

O gesto, que pode ter sido realizado de "cabeça quente", recolocou o zagueiro de 41 anos no centro das discussões sobre seu futuro — e reacendeu o interesse do Milan, clube no qual viveu um dos períodos mais marcantes da carreira.

Thiago Silva vê com bons olhos volta à Europa para ficar com a família e deve se despedir do Fluminense em dezembro.

A fala de Thiago Silva, que expressou orgulho pela temporada e reforçou o desejo de ficar mais próximo da família em Londres, foi interpretada internamente como um possível prenúncio de saída. Embora a diretoria tricolor tente manter cautela e planeje conversar com o defensor nos próximos dias, a sensação é de que uma mudança de rumo pode estar próxima.

Enquanto o clima de despedida se instalava no Rio, a pauta voltou a circular em Milão. O susto com Matteo Gabbia — substituído no empate com o Sassuolo após sentir um trauma no joelho — reacendeu a discussão sobre a necessidade de reforçar a defesa na janela de janeiro. Embora os exames posteriores tenham descartado lesões ligamentares e oferecido alívio a Massimiliano Allegri, a busca por um defensor experiente continua no radar rossonero.

Segundo La Repubblica, o Milan estuda a possibilidade de repatriar o brasileiro para reforçar a equipe na segunda metade da temporada. O elenco atual, que inclui Gabbia, Tomori, Pavlovic e De Winter, é considerado insuficiente para a linha de três utilizada por Allegri — e a provável saída do jovem David Odogu, que deve ser emprestado, abre espaço para a chegada de um veterano de elite.

Thiago Silva, além da qualidade técnica e do histórico de alto rendimento, carrega laços profundos com o clube. Entre 2009 e 2012, foi campeão italiano, formou dupla histórica com Alessandro Nesta e manteve relação próxima com Allegri. Também reencontraria Ibrahimovic, hoje consultor da RedBird.

No Fluminense, o impacto da possível saída é enorme. Thiago é líder, referência técnica e peça fundamental desde seu retorno em 2024, quando ajudou o clube a escapar do rebaixamento. O contrato vai até junho de 2026, e a diretoria pretende discutir sua permanência até pelo menos julho do ano que vem.

