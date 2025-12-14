A- A+

Campeonato Italiano Milan tropeça com Sassuolo e fica com liderança em risco Milan empatou e deixou pontos importantes pelo caminho na luta pelo topo da tabela

O Milan, que começou o fim de semana na liderança do Campeonato Italiano, empatou em casa com o Sassuolo em 2 a 2 neste domingo (14), pela 14ª rodada, e deixou pontos importantes pelo caminho na luta pelo topo da tabela.

Com 32 pontos, os 'Rossoneri' se mantêm provisoriamente à frente do Napoli (2º, 31 pts), que tem a oportunidade de se tornar líder isolado se vencer a Udinese.

Atrás no placar em San Siro desde o gol de Ismael Kone (13'), o Milan conseguiu empatar antes do intervalo com Davide Bartesaghi (34'), que marcou novamente no início do segundo tempo (47').

Mas faltando pouco mais de dez minutos para o fim da partida, Armand Lauriente (77') empatou para o Sassuolo.

"Fizemos um bom jogo. Dá para pensar que perdemos dois pontos, eu acho que ganhamos um ponto que pode ser importante", avaliou o técnico Massimiliano Allegri em entrevista à plataforma DAZN.

"Ainda há o que melhorar, porque sofremos muitos gols (...) Mas estamos entre os quatro primeiros, nosso objetivo na temporada", acrescentou.

O Milan também pode ser ultrapassado pela arquirrival Inter de Milão, que ainda neste domingo visita o Genoa.

Milan, Napoli, Inter e Bologna não farão jogos da Serie A no próximo fim de semana, já que estarão disputando a Supercopa da Itália entre 18 e 22 de dezembro.

Jogos da 15ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira:

Lecce - Pisa 1 - 0

Sábado:

Torino - Cremonese 1 - 0

Parma - Lazio 0 - 1

Atalanta - Cagliari 2 - 1

Domingo:

Milan - Sassuolo 2 - 2

(11h00) Fiorentina - Hellas Verona

Udinese - Napoli

(14h00) Genoa - Inter

(16h45) Bologna - Juventus

Segunda-feira:

(16h45) Roma - Como

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 32 15 9 5 1 24 13 11

2. Napoli 31 14 10 1 3 22 12 10

3. Inter 30 14 10 0 4 32 13 19

4. Roma 27 14 9 0 5 15 8 7

5. Bologna 25 14 7 4 3 23 12 11

6. Como 24 14 6 6 2 19 11 8

7. Juventus 23 14 6 5 3 18 14 4

8. Lazio 22 15 6 4 5 17 11 6

9. Sassuolo 21 15 6 3 6 21 19 2

10. Cremonese 20 15 5 5 5 18 18 0

11. Atalanta 19 15 4 7 4 19 18 1

12. Udinese 18 14 5 3 6 15 22 -7

13. Torino 17 15 4 5 6 15 26 -11

14. Lecce 16 15 4 4 7 11 19 -8

15. Genoa 14 14 3 5 6 15 21 -6

16. Cagliari 14 15 3 5 7 15 21 -6

17. Parma 14 15 3 5 7 10 18 -8

18. Pisa 10 15 1 7 7 10 20 -10

19. Hellas Verona 9 14 1 6 7 11 21 -10

20. Fiorentina 6 14 0 6 8 11 24 -13

