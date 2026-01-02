Sex, 02 de Janeiro

CAMPEONATO ITALIANO

Milan vence Cagliari (1-0) e assume liderança provisória do Italiano

Com o resultado, o time 'rossonero' soma agora 38 pontos, dois a mais que a Inter de Milão (2ª), que no domingo fechará a rodada recebendo o Bologna

O atacante francês do AC Milan, número 18, Christopher NkunkuO atacante francês do AC Milan, número 18, Christopher Nkunku - Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP

Nova mudança na liderança do Campeonato Italiano: o Milan agora assume a ponta da tabela provisoriamente, ao vencer o Cagliari por 1 a 0 nesta sexta-feira (2), no jogo que abriu a 18ª rodada, a primeira disputada em 2026.

O atacante português Rafael Leão foi o protagonista da partida ao marcar o gol da vitória milanista no início do segundo tempo (50'), com assistência do francês Adrien Rabiot.

Com o resultado, o time 'rossonero' soma agora 38 pontos, dois a mais que a Inter de Milão (2ª), que no domingo fechará a rodada recebendo o Bologna (7º).

Napoli (3º), Roma (4ª) e Juventus (5ª), os outros três times que estão na disputa pelo 'Scudetto', ficam respectivamente a quatro, cinco e seis pontos do Milan e entrarão em campo no fim de semana pressionados para não tropeçarem.

Por sua vez, o Cagliari fica na 14ª posição e pode ser ultrapassado por Parma (15º) e Lecce (16º) até o final da rodada.


-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cagliari - Milan                    0 - 1

- Sábado:

(08h30) Como - Udinese

(11h00) Sassuolo - Parma

Genoa - Pisa

(14h00) Juventus - Lecce

(16h45) Atalanta - Roma

- Domingo:

(08h30) Lazio - Napoli

(11h00) Fiorentina - Cremonese

(14h00) Hellas Verona - Torino

(16h45) Inter - Bologna

Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

1. Milan                   38  17  11   5   1  28  13  15

2. Inter                   36  16  12   0   4  35  14  21

3. Napoli                  34  16  11   1   4  24  13  11

4. Roma                    33  17  11   0   6  20  11   9

5. Juventus                32  17   9   5   3  23  15   8

6. Como                    27  16   7   6   3  22  12  10

7. Bologna                 26  16   7   5   4  24  14  10

8. Lazio                   24  17   6   6   5  18  12   6

9. Sassuolo                22  17   6   4   7  22  21   1

10. Atalanta                22  17   5   7   5  20  19   1

11. Udinese                 22  17   6   4   7  18  28 -10

12. Cremonese               21  17   5   6   6  18  20  -2

13. Torino                  20  17   5   5   7  17  28 -11

14. Cagliari                18  18   4   6   8  19  25  -6

15. Parma                   17  16   4   5   7  11  18  -7

16. Lecce                   16  16   4   4   8  11  22 -11

17. Genoa                   14  17   3   5   9  17  27 -10

18. Hellas Verona           12  16   2   6   8  13  25 -12

19. Pisa                    11  17   1   8   8  12  24 -12

20. Fiorentina               9  17   1   6  10  17  28 -11

