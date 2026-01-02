A- A+

CAMPEONATO ITALIANO Milan vence Cagliari (1-0) e assume liderança provisória do Italiano Com o resultado, o time 'rossonero' soma agora 38 pontos, dois a mais que a Inter de Milão (2ª), que no domingo fechará a rodada recebendo o Bologna

Nova mudança na liderança do Campeonato Italiano: o Milan agora assume a ponta da tabela provisoriamente, ao vencer o Cagliari por 1 a 0 nesta sexta-feira (2), no jogo que abriu a 18ª rodada, a primeira disputada em 2026.

O atacante português Rafael Leão foi o protagonista da partida ao marcar o gol da vitória milanista no início do segundo tempo (50'), com assistência do francês Adrien Rabiot.

Com o resultado, o time 'rossonero' soma agora 38 pontos, dois a mais que a Inter de Milão (2ª), que no domingo fechará a rodada recebendo o Bologna (7º).

Napoli (3º), Roma (4ª) e Juventus (5ª), os outros três times que estão na disputa pelo 'Scudetto', ficam respectivamente a quatro, cinco e seis pontos do Milan e entrarão em campo no fim de semana pressionados para não tropeçarem.

Por sua vez, o Cagliari fica na 14ª posição e pode ser ultrapassado por Parma (15º) e Lecce (16º) até o final da rodada.



-- Jogos da 18ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Cagliari - Milan 0 - 1

- Sábado:

(08h30) Como - Udinese

(11h00) Sassuolo - Parma

Genoa - Pisa

(14h00) Juventus - Lecce

(16h45) Atalanta - Roma

- Domingo:

(08h30) Lazio - Napoli

(11h00) Fiorentina - Cremonese

(14h00) Hellas Verona - Torino

(16h45) Inter - Bologna

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Milan 38 17 11 5 1 28 13 15

2. Inter 36 16 12 0 4 35 14 21

3. Napoli 34 16 11 1 4 24 13 11

4. Roma 33 17 11 0 6 20 11 9

5. Juventus 32 17 9 5 3 23 15 8

6. Como 27 16 7 6 3 22 12 10

7. Bologna 26 16 7 5 4 24 14 10

8. Lazio 24 17 6 6 5 18 12 6

9. Sassuolo 22 17 6 4 7 22 21 1

10. Atalanta 22 17 5 7 5 20 19 1

11. Udinese 22 17 6 4 7 18 28 -10

12. Cremonese 21 17 5 6 6 18 20 -2

13. Torino 20 17 5 5 7 17 28 -11

14. Cagliari 18 18 4 6 8 19 25 -6

15. Parma 17 16 4 5 7 11 18 -7

16. Lecce 16 16 4 4 8 11 22 -11

17. Genoa 14 17 3 5 9 17 27 -10

18. Hellas Verona 12 16 2 6 8 13 25 -12

19. Pisa 11 17 1 8 8 12 24 -12

20. Fiorentina 9 17 1 6 10 17 28 -11

