Milan vence Napoli no jogo de ida das quartas de final da Champions

O Milan venceu o Napoli por 1x0 em seu estádio, nesta quarta-feira (12), na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, graças a um gol do meia argelino Ismaël Bennacer, após uma grande jogada do espanhol Brahim Díaz.

Ineficaz e sem o seu grande artilheiro, o lesionado Victor Osimhen, o Napoli terá de reverter essa desvantagem na próxima terça-feira em seu estádio Diego Maradona se quiser disputar pela primeira vez as semifinais da Liga dos Campeões.

O Milan, sete vezes campeão europeu mas sem conseguir chegar às quartas de final há onze anos, mostrou habilidade para domar um Napoli estreante nesta fase da competição.

- Maignan fecha o gol -

No San Siro, o Napoli entrou em campo entusiasmado, contagiado na Liga dos Campeões pelo estado de espírito típico de uma equipe que está prestes a reconquistar o 'Scudetto', algo que só conseguiu com Diego Maradona em 1987 e 1990.

A série de chances criadas pela equipe comandada por Luciano Spalletti durou 15 minutos, sendo a mais perigosa a primeira, já no primeiro minuto.

Um cruzamento da direita sem perigo aparente provocou uma sucessão de erros na defesa do Milan e o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, a grande revelação do futebol europeu, longe da sua melhor versão nesta quarta-feira, chutou sem malícia. Davide Calabria tirou a bola na linha.

Em seguida, Mike Maignan, o novo goleiro titular da seleção francesa, mostrou seus reflexos com duas espalmadas (4' e 11') em chutes de longa distãncia de Anguissa e Piotr Zielinski.

O Milan soube resistir a esse bombardeio inicial e aos poucos, embora sem um jogo brilhante, foi se firmando em campo.

No entanto, só chutou a gol aos 25 minutos, quando o português Rafael Leão dominou a bola no meio de campo e iniciou uma corrida que terminou com um chute que passou a centímetros da trave.

Em outro avanço, desta vez do espanhol Brahim Díaz em uma grande jogada em que se livrou de dois marcadores, veio o gol do Milan marcado por Bennacer com uma bomba (40').

O gol deixou o Milan mais solto e a equipe do norte da itália ficou mais perto do 2 a 0. Primeiro Sandro Tonali, com um chute desviado por um defensor para escanteio. E depois da cobrança, Simon Kjaer, acertou a trave com uma cabeçada forte, já nos acréscimos antes do intervalo.

- Anguissa é expulso -

O segundo tempo começou com uma nova ofensiva napolitana, mais uma vez neutralizada por Maignan, que voltou a brilhar defendendo uma cabeçada do macedônio Elif Elmas (49').

Mais uma vez o Milan saiu ileso, mas o Napoli teve que jogar a reta final sem Anguissa, que recebeu o segundo cartão amarelo após dar uma entrada perigosa em Theo Hernandez (74').

Com um jogador a mais em campo o Milan tentou aumentar o placar, mas os napolitanos optaram por se fechar para tentar minimizar os danos.

Apesar disso, o time comandado por Spalletti teve a última chance, em uma cabeçada do uruguaio Mathias Olivera, em que a bola subiu demais (88').

