A- A+

Serie A Milan vence Napoli e assume liderança do Campeonato Italiano O americano Christian Pulisic foi o destaque da partida

O Milan, apesar de ter ficado com dez jogadores no segundo tempo, assumiu a liderança do Campeonato Italiano ao derrotar o Napoli por 2 a 1 neste domingo (28), em San Siro, no principal jogo desta 5ª rodada.

Depois de começar a temporada com uma derrota em casa para a Cremonese (2 a 1), o 'rossonero' melhorou nas últimas semanas e agora emenda sua quarta vitória consecutiva.

O atacante americano Christian Pulisic foi o destaque da partida, primeiro dando a assistência para o belga Alexis Saelemaekers abrir o placar aos três minutos, e depois marcando ele mesmo o segundo gol milanista (31').

O Napoli diminuiu no segundo tempo em cobrança de pênalti do meia Kevin De Bruyne (60'), logo após a expulsão do meia equatoriano Pervis Estupiñán.

Com dez homens em campo, o Milan deu uma aula defensiva até o apito final, contando com uma grande atuação do goleiro Mike Maignan.

Com a vitória, o time do técnico Massimiliano Allegri assume a liderança com 12 pontos, os mesmos de Napoli (2º) e Roma (3º), mas em vantagem pelo melhor saldo de gols (+6 contra +5 dos napolitanos e +4 dos romanistas).

"Vencer um grande time como o Napoli é, claro, algo positivo, mas não devemos nos deixar levar pela euforia", alertou Allegri após a partida.

Na semana que vem, o Milan enfrentará a Juventus, que é a quarta colocada com 11 pontos, depois do empate em 1 a 1 com a Atalanta (6º) no sábado.

O Napoli, atual campeão, tinha uma campanha 100% até então, com quatro vitórias em quatro jogos. Agora, os comandados de Antonio Conte sofrem sua primeira derrota na Serie A desde o dia 23 de fevereiro, interrompendo uma série invicta de 16 jogos.

"Sofrer um gol em San Siro tão cedo não é fácil. Lidamos mal com o início da partida, mas nunca desistimos", analisou Conte.

Veja também