Milan vence Salernitana na volta do Campeonato Italiano

Na volta do Campeonato Italiano após a parada para a Copa do Mundo, o Milan venceu a Salernitana, por 2 a 1, nesta quarta-feira (04).

Antes do jogo, foi prestado um minuto de silêncio em homenagem ao Rei Pelé.

Os gols da equipe de Milão foram marcados no primeiro tempo pelo atacante Rafael Leão e o volante Sandro Tonali. Federico Bonazzoli diminuiu para os mandantes.

Com a vitória, o Milan se mantém na segunda colocação do campeonato com 36 pontos, cinco atrás do líder Napoli que ainda joga hoje,às 16h45, contra a Inter de Milão.

A Salernitana volta a campo no próximo domingo (08), contra o Torino. Já o Milan enfrenta a Roma, no mesmo dia.

