Milan vence Tottenham em casa na ida das oitavas da Champions

O Milan venceu o Tottenham por 1x0, nesta terça-feira (14), no estádio San Siro, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, com gol do meia espanhol Brahim Díaz.

Em um duelo com poucas chances de gol, a equipe local entrou em campo com mais garra e logo aos 7 minutos marcou o único gol do jogo. A partida de volta será disputada no dia 8 de março, em Londres.

Foi a terceira vitória em 10 jogos disputados em 2023 de um Milan que praticamente perdeu a possibilidade de conquistar o bicampeonato da Serie A. Nessa série negativa, também perdeu a Supercopa contra a Inter e foi eliminado na Copa da Itália pelo Torino.

- A melhor versão de Theo Hernandez -

Disposto a acabar com essa sequência negativa, o Milan entrou em campo com mais pegada e o placar logo deixou isso claro. Em um salto, o capitão 'rossonero', Theo Hernandez, superou o argentino 'Cuti' Romero, em uma pequena reedição da última final da Copa do Mundo, e disparou um chute que o goleiro Fraser Forster desviou.

Brahim apareceu para finalizar e o substituto do lesionado Hugo Lloris conseguiu fazer uma defesa milagrosa, mas o espanhol chegou a tempo de se lançar e mandar de cabeça para o fundo da rede.

Apagado após a final perdida para a Argentina no Catar, o caçula dos irmãos Hernandez mostrou sua melhor versão, impulsionado pela braçadeira de capitão, se mostrando novamente capaz de cobrir a lateral esquerda.

Mas com o passar dos minutos, a veemência do Milan esmoreceu diante de um Tottenam mais tranquilo e que tentava avançar, testando o romeno Cirpian Tatarusanu, substituto do lesionado Mike Maignan, com um chute de longe.

- Richarlison sem brilho -

Na primeira etapa, o ídolo dos Spurs Harry Kane foi bem marcado pelo dinamarquês Simon Kjaer, que não hesitou em parar o capitão da equipe inglesa com faltas para reduzir o seu impacto no jogo.

Foram poucas as chances em uma partida truncada, com o Milan sem conseguir se conectar ao atacante Olivier Giroud e o Tottenham em que Kane e Son Heung-min apareciam muito longe da meta.

O duelo chegou ao minuto 25 do segundo tempo com este cenário quando o brasileiro Richarlison entrou em campo substituindo o sueco Dejan Kulusevski, mas o camisa 9 da seleção brasileira continuou se mostrando longe do seu melhor nível com os Spurs.

Na reta final as melhores chances foram do Milan. Mas o belga Charles De Ketelaere e o brasileiro Junior Messias, não conseguiram ampliar com seus chutes (33 e 34 do segundo tempo).

