A- A+

Futebol Milan vira contra o Lecce, volta a vencer e evita marca negativa de quase 40 anos no Italiano Com a vitória, o Milan ocupa a oitava colocação no Italiano, com 44 pontos

Até os 23 minutos do segundo tempo, o Milan perdia do Lecce por 2x0, amargava sua quarta derrota seguida no Campeonato Italiano e igualava uma sequência negativa de quase 40 anos. Em 13 minutos, porém, o time virou, com um gol contra e dois de Pulisic, para 3x2 neste sábado (8) e agora ocupa a oitava colocação no Italiano, com 44 pontos.

Com três derrotas consecutivas, o Milan caminhava para igualar a série negativa de abril de 1986, quando caiu na sequência diante de Roma, Inter de Milão, Napoli e Juventus no final do campeonato e terminou na sétima posição.

Ao se reencontrar com a vitória, o técnico português Sergio Conceição, que chegou a Milão nesta temporada, ganha fôlego no caro. O Lecce está no 16º lugar do Italiano, com 25 pontos, três acima da zona de rebaixamento.

O Milan conseguiu marcar antes do primeiro minuto de jogo no estádio Via del Mare, em Lecce. Theo Hernandez recebeu pela esquerda e cruzou para a finalização certeira de Santiago Gimenez. A jogada foi anulada por impedimento após revisão do VAR.

Dono do pior ataque do Italino, com apenas 18 gols em 27 rodadas, o Lecce deu a resposta pouco depois. Em um rápido contra-ataque, Krstovic recebeu assistência de Helgasson e de fora da área bateu forte no canto esquerdo, sem chance para o goleiro Spotiello, aos sete minutos. O Lecce não marcava havia quatro jogos.

O Milan chegou a empatar aos 15 minutos. Theo Hernadez cobrou falta pela esquerda, e o zagueiro Gabbia se antecipou na primeira trave e tocou para o gol aberto. Novamente, após revisão do VAR, o gol não foi validado.

Em desvantagem no placar, o Milan foi ao ataque e exigiu várias defesas do goleiro Falcone, do Lecce. O time terminou a primeira etapa com seis finalizações certas, contra apenas duas do time da casa, mas com 1x0 contra no placar.

Para o segundo tempo, Sergio Conceição colocou o atacante Rafael Leão no lugar de Alejandro Jimenez. Apesar de o Milan buscar mais o ataque, quem marcou foi o Lecce. Após avançar pela direita, Guilbert cruzou para Krstovic, que bateu livre na entrada da área e marcou seu segundo gol no jogo, aos 14 minutos

O Milan iniciou sua reação com um golpe de sorte. Leão fez uma boa jogada pela esquerda e cruzou na área. João Félix finalizou mal, mas a bola resvalou no lateral Gallo e entrou no gol do Lecce, aos 23 minutos. Cinco minutos depois, os visitantes chegaram ao empate com um gol de pênalti cobrado por Pulisic.

O gol da virada foi marcado novamente por Pulisic que recebeu uma ótima assistência de Rafael Leão dentro da área e marcou aos 36. Na próxima rodada, o Milan enfrenta o Como, no San Siro, no domingo, e o Lecce joga com o Genoa, na sexta-feira.

Mais cedo, Como e Verona empataram em 1x1. Ikone marcou para o Como no início do segundo tempo, e o Verona empatou nos acréscimos com Gytkjaer, cobrando pênalti nos acréscimos. O Como tem 29 pontos, na 13ª posição, com 29 pontos, e o Verona está uma posição atrás com três pontos a menos.

Parma e Torino também terminaram em igualdade (2x2), gols de Pellegrino (dois) para o Parma e Elmas e Adams para o Torino. O Parma tem 24 pontos, na 17ª posição, e o Torino soma 35, no 11º posto.



Veja também