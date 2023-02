A- A+

Champions League Milan x Tottenham nas oitavas da Champions League; veja as escalações e onde assistir Italianos e ingleses se enfrentam nesta terça-feira (14), às 17h

A Champions League está de volta com duelos já pelas oitavas de final da competição. Uma das partidas desta terça-feira (14) é entre Milan e Tottenham. O confronto acontece às 17h, no San Siro.

As duas equipes já tiveram momentos melhores na temporada. A situação é mais grave no Milan, que nas últimas seis partidas do Campeonato Italiano, venceu uma, teve um empate e quatro derrotas.

O Tottenham é o quinto colocado da Premier League e segue na briga para garantir a vaga na próxima Champions. Seu último jogo antes de enfrentar os italianos foi a goleada sofrida para o Leicester, por 4 a 1.

Prováveis escalações:

Milan: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori; Calabria, Krunic, Tonali, Hernández; Díaz, Leao; Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

Tottenham: Forster; Romero, Dier, Davies; Emerson Royal, Sarr, Skipp, Perisic; Kulusevski, Son; Kane. Técnico: Antonio Conte.

Onde assistir: Space e HBO Max.

