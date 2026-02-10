Milão-Cortina 26: Pat Burgener e Augustinho Teixeira finalizam preparação para estreia no Snowboard

A- A+

Dia de últimos ajustes no Livigno Snow Park, na região da Lombardia, para a estreia do snowboard halfpipe em Milão-Cortina 2026. Pat Burgener e Augustinho Teixeira realizaram nesta terça-feira, 10, o último treino na pista oficial de competição antes da estreia na quarta-feira, 11, a partir de 15h30 (horário de Brasília). Na pista de 200 metros em formato de U, os atletas puderam realizar três treinos para testar algumas manobras e as condições da neve.

"Consegui aproveitar bastante os treinos, que foram até um pouco mais tranquilos do que eu esperava. Estou confortável, gosto do halfpipe, principalmente nas manobras mais básicas, que me dão confiança para amanhã”, disse Augustinho. “O foco agora é descansar e dar tudo de mim. Quero entrar com tudo amanhã", concluiu o estreante em Jogos Olímpicos de Inverno.

Nesta quarta-feira, 11, a dupla vai realizar duas descidas de classificação na pista de 18 graus de inclinação, em Livigno. A primeira às 15h30 e a segunda às 16h27, ambos os horários de Brasília. Os 12 melhores na eliminatória avançam para a disputa da final na sexta-feira, 13.

Já Pat Burgener estava curioso para saber como se sentiria ao voltar às pistas após um acidente sofrido há 10 dias enquanto treinava na Suíça.

“Eu estou muito feliz com os treinos realizados aqui nessa pista. Há uma semana, eu estava um pouco tenso porque não sabia como seria. Mas estou muito feliz de estar de volta às pistas e poder praticar bastante antes da competição”, disse Pat.

“Meu objetivo é ir para a final amanhã porque eu fiz todas as finais que participei esse ano e acho que isso vai ser possível aqui também”, completou o atleta brasileiro que soma oito pódios em etapas de Copa do Mundo.

Milão-Cortina 2026 é a 25ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, que e serão realizados de 06 a 22 de fevereiro reunindo mais de 2.900 atletas de 92 Comitês Olímpicos em 16 modalidades de neve e gelo. É a terceira vez que a Itália recebe a competição, depois de Cortina d’Ampezzo 1956 e Turim 2006. Esta será a 10ª edição seguida com participação brasileira e a que terá o maior número de atletas do Time Brasil na história: ao todo, 14 atletas, além de um reserva, representarão o país.

Ao longo da história, até Pequim 2022, 40 atletas (27 homens e 13 mulheres) representaram o Brasil na competição, em nove modalidades diferentes. O melhor resultado do país até o momento é o 9º lugar de Isabel Clark, no snowboard cross, justamente em Turim 2006. No gelo, o melhor resultado é o 13º lugar de Nicole Silveira no skeleton em Pequim 2022. O esqui alpino é a única modalidade que o Brasil esteve representado em todos os Jogos Olímpicos de Inverno em que participou.

