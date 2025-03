A- A+

ARGENTINA Milei comemora goleada argentina sobre o Brasil: "Alegria não tem fim" Presidente do país escreveu em português para celebrar goleada albiceleste

A goleada por 4 a 1 da Argentina sobre o Brasil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira, alegrou até o presidente argentino Javier Milei. O chefe de estado, que já trocou farpas com o mundo do futebol, foi ao X comemorar.

ALEGRIA NÃO TEM FIM

Muchas gracias @Argentina por esta noche con tantas alegrías...!!! — Javier Milei (@JMilei) March 26, 2025

"Alegria não tem fim", escreveu, em português. Logo depois, em espanhol, adicionou:

"Obrigado, Argentina, por esta noite com tantas alegrias...!!!".





Ironicamente, o governo de Milei anda em pé de guerra contra torcedores argentinos. No último dia 18, o Ministério da Segurança Nacional da Argentina solicitou ao Ministério Público a prisão de 29 barras bravas sob acusação de cometer atos de violência durante protesto de aposentados em Buenos Aires, que contou com o apoio de diferentes torcidas organizadas portenhas. O ativismo das torcidas tem preocupado o governo.

Atual campeã do mundo, a Argentina apenas coroou a classificação com a goleada no clássico. Julián Alvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Giuliano Simeone marcaram para a albiceleste. Matheus Cunha descontou para o Brasil.

